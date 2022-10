Anthony Delon:: chi è, età, carriera, moglie, figli, Instagram, Verissimo

Tutto pronto per la puntata di Verissimo, in onda su Canale 5 oggi pomeriggio a partire dalle 16 e 30. Tanti gli ospiti attesi nel salotto di Silvia Toffanin e tra gli altri anche Anthony Delon il figlio del noto attore Alan Delon.

Chi è Anthony Delon

Nato il 30 settembre del 1964, sotto il segno della bilancia, Anthony Delon ha il “peso” di essere il figlio di un colosso del cinema internazionale, Alain Delon, avendo scelto anche lui la carriera cinematografica. Seppure nato a Hollywood Anthony si trasferisce a soli 4 anni in Francia e, a seguito della separazione dei genitori, vive von la mamma Nathalie.

Anthony Delon è stato un giovane inquieto, arrivato anche a rendersi protagonista di episodi di delinquenza. Nel corso della sua adolescenza, quando la mamma decide di tornare negli Usa sceglie di vivere con il padre. Anche per Alain Delon non è facile gestire il carattere del figlio, così irrequieto e decide di chiuderlo in collegio in diverse occasioni, almeno fino a quando Anthony non decide di lasciare la scuola a soli 17 anni.

Carriera

Continua ad avere un carattere turbolento il giovane Anthony che nel febbraio 1983, viene trovato in possesso di una pistola che aveva rubato ai gendarmi. Questa bravata gli costerà un mese di prigione. A seguire cerca di fare fortuna creando una sua line adi giacche di pelle, una scelta di successo. Seppure continua a trovarsi in situazioni sconvenienti, tanto che un giorno, al termine di una rissa, esplodono un colpo di pistola contro uno dei suoi soci mentre si trovava nella sua auto

Decide di rifugiarsi a New York e con Brooke Shields è protagonista di un servizio fotografico per Life Magazine e gli viene proposto di entrare nel cinema con una parte in Una spina nel cuore, a cui segue la scrittura in Cronaca di una morte annunciata.

Tornerà a recitare ne La verità sull’amore. Continua poi con la sua attività di attore sia in tv che in teatro.

Chi è la moglie

Dopo una storia d’amore con Valérie Kaprisky, sposa nel 2006 Sophie Clerico, dalla quale ha due figli: Lou e Liv. Ma sei anni dopo i due si separano. Riconosce, in seguito, di aver avuto un’altra figlia, Alyson Le Borges, nata da una relazione con una ballerina. Ha una storia d’amore con l’attrice Sveva Alviti e anche un flirt con Stéphanie di Monaco.

Instagram

L’attore è molto attivo su Instagram dove ha un suo profilo, anthonydelonnotoff, con 1.163 follower.