Anticipazioni Beautiful, puntate fino al 30 Marzo: Douglas scopre l’inganno di Thomas | Colpo di scena

Nuova settimana e nuove anticipazioni di Beautiful. Nelle prossime puntate ci saranno alcuni colpi scena che lasceranno di stucco fan e telespettatori. Vediamo insieme quali.

E’ sicuramente una delle soap più amate di sempre. Passano gli anni infatti ma Beautiful continua a tenere incollati davanti al piccolo schermo migliaia e migliaia di telespettatori: che ora attendono di sapere cosa accadrà nei prossimi episodi. Il programma, lo ricordiamo anche se non ce ne sarebbe bisogno, va in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Canale 5: e sarà così anche nella settimana di Pasqua. Scopriamo insieme dunque tutte le anticipazioni.

Beautiful, anticipazioni dal 24 al 30 marzo: cosa vedremo in tv

C’è attesa per scoprire dunque cosa accadrà nei prossimi episodi, già a partire da quello di domenica 24 marzo. Il fatto più eclatante, anticipato già nel titolo, riguarderà Douglas e Thomas con il primo che scoprirà l’inganno del padre (appuntamento in questo caso da non perdere lunedì). Ci sarà poi anche la proposta di matrimonio di Ridge a Taylor con i conseguenti preparativi per l’imminente cerimonia. Questo intanto per avere una piccola panoramica delle anticipazioni di Beautiful. Entriamo ora nel dettaglio delle singole puntate.

Domenica 24

La puntata di domenica va in onda dalle 14.00 con un doppio appuntamento. Ridge chiede a Taylor di sposarlo. Brooke affronta Thomas riguardo a Douglas, mentre il ragazzo scopre che il padre ha usato la sua applicazione per contraffare la voce di Brooke. A seguire, nel secondo episodio, Donna decide di andare a casa di Brooke per avvisarla del matrimonio imminente tra Ridge e Taylor. Brooke, insieme a sua sorella Katie, apprende incredula la notizia.

Lunedì 25

Passiamo alla prima puntata della prossima settimana, quella del lunedì. Douglas ha scoperto che il padre ha utilizzato l’app che cambia le voci spacciandosi per Brooke. In questo modo ha fatto credere che avesse chiamato lei i servizi sociali. A quel punto decide di rivelare la verità innescando una serie di gravi conseguenze.

Puntata di martedì 26

Proseguiamo negli appuntamenti settimanali con la puntata che andrà in onda martedì. Ebbene, secondo le anticipazioni di Beautiful le manovre di Thomas e Steffy sembrano aver dato i risultati sperati. Finalmente fervono i preparativi per il matrimonio tra Taylor e Ridge.

Mercoledì 27

E ancora. Giungiamo a mercoledì, quando sarà trasmesso l’episodio numero 97 di questa 33esima stagione. Ridge decide di raccontare alla famiglia, riunita per la cena di prova del matrimonio, della telefonata di Brooke ai servizi sociali per sottrarre Douglas a Thomas. Cosa accadrà?

Giovedì 28

Steffy, passando ora alla puntata in onda l’indomani, sdegnata per il comportamento di Brooke, vorrebbe affrontarla, mentre Taylor è turbata dal fatto che Ridge le abbia tenuto nascosto la cosa.

Venerdì 29

Giungiamo così quasi al termine della settimana. Ad ogni modo nell’episodio di venerdì Thomas, temendo che Douglas possa rivelare il suo inganno ai danni di Brooke, lo allontana dalla sala in cui è riunita l’intera famiglia. Brooke, devastata, si sfoga con Donna.

Sabato 30

Cosa accadrà invece sabato? Il matrimonio tra Ridge e Taylor è ormai imminente. Da un lato avremo volti felici, come quelli di Steffy e Thomas, dall’altro facce scure, come quella di Douglas. Il bambino infatti non vuole tenere nascosto un segreto così tanto dannoso per sua nonna. Carter sarà protagonista poi di una “conversazione rubata”: si troverà ad ascoltare di nascosto un dialogo tra Bill e Brooke dove la prima ribadirà la sua disponibilità e il suo amore. Sempre Bill, dopo il suo rifiuto, incontra Katie e chiede anche a lei di tornare insieme. Con Carter sempre ad ascoltare.

Douglas rivela il segreto

Sicuramente però lo spoiler più importante riguarda ancora Douglas: quest’ultimo, poco prima della cerimonia, decide di rivelare il segreto che il papà gli ha chiesto di tenere a zia Steffy. Una confessione che la lascerà esterrefatta e sbigottita.