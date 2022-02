Anticipazioni Beautiful, trama episodi 28 febbraio – 5 marzo 2022: ecco cosa succederà (Spoiler)

Anticipazioni Beautiful: ci siamo, il pubblico è punto per una nuova puntata di Beautiful, la soap opera che ormai da decenni incolla i fan allo schermo. Sono tante le novità e le rivelazioni in arrivo, alcune davvero scottanti. Cosa accadrà tra Liam e Hope? E tra Steffy e Finn? Thomas smetterà di essere l’antagonista? Abbiamo raccolto alcune anticipazioni davvero ghiotte e siamo pronti a parlarvene nel seguente articolo!

Anticipazioni Beautiful: cosa accadrà a Steffy, Liam, Hope e tutti gli altri?

Liam è sul punto di esplodere a causa dei sensi di colpa per la notte passata con Steffy: vuole dire tutto a sua moglie Hope. Steffy, però, tenta di dissuaderlo poiché pensa che porterà solo sofferenza, ma mentre i due discutono vengono sorpresi da Hope. Con una scusa Steffy se ne va e Liam sta per vuotare il sacco, quando viene bloccato da una telefonata. Hope resta molto vicina a Thomas, intanto dimesso dall’ospedale: il fatto non può che turbare suo marito. Intanto Ridge è sicuro: Paris è la persona giusta per la fondazione Forrester e le offre così il lavoro, ma Zoe si oppone a questa scelta quando Carter gliela annuncia. Intanto Flo e Wyatt incontrano per la prima volta Finn e, dopo avergli fatto una bella lavata di capo sono però contenti del ragazzo. Zoe è sempre più angosciata dalla possibilità che Paris vada a lavorare con loro così Carter cede alle sue suppliche ed è pronto a non offrire più il posto alla ragazza, ma, a sua insaputa, ormai Ridge ha fatto l’offerta.

Thomas: buono o cattivo?

Steffy e Thomas restano i due antagonisti? Non è certo il loro destino: in teoria dovrebbero esserlo, ma ormai Steffy sembra essersi sistemata e anche Thomas sembra emancipato da questo suo ruolo, ma, orse, non è davvero così: infatti c’è all’orizzone una nuova strana alleanza: Thomas e Sheila Carter. I due affronteranno un discorso che porterà Shiela a sbottonarsi troppo dicendo a Thomas che dovrebbe ringraziala per aver diviso il padre da Brooke. Thomas potrebbe perciò scoprire che c’è proprio lei dietro la ricaduta di Brooke e il bacio con Deacon, come suggeriscono le indiscrezioni che parlano di una verità scottante tra le mani di Thomas.

Leggi anche: Spoiler Il Paradiso delle Signore 6, episodi dal 28 febbraio al 4 marzo 2022: trama prossime puntate