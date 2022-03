Anticipazioni Beautiful, trama puntate 20-26 marzo 2022: cosa succede nei prossimi episodi

Anticipazioni Beautiful. La soap Tv più amata di sempre non si smentisce mai, ed è in grado di riservare tantissimi colpi di scena inaspettati nonostante la sua veneranda età. Nelle puntate della prossima settimana, infatti, ne vedremo delle belle. Molti nodi verranno a pettine ed alcuni folgoranti colpi di scena incrineranno ancora di più i fragili rapporti tra i personaggi. Scopriamo insieme, allora, le anticipazioni e le trame per le puntate dal 20 al 26 marzo.

Anticipazioni Beautiful: Liam affronta Finn

Anzitutto, il giovane Liam sarà costretto ad affrontare l’ira e gli insulti di Finn, e questo dopo aver saputo della notte passata con Steffy. Poi, Zoe dirà a Zende che Carter vuole finalmente fissare la data del matrimonio, ma lei prova dei sentimenti non indifferenti per Zende e gli rivela esplicitamente il suo desiderio di stare con lui. Da qui, Zende, però, proprio per la grande amicizia che lo lega a Carter le risponderà che è impossibile.

Un nuovo contratto per la Spencer Publications

Parallelamente, Steffy rivela ad Hope che solamente il test di paternità potrà dire chiaramente se il bambino che aspetta sia di Finn o meno. Wyatt porterà Summer Newman a conoscere Bill per portare a termine un contratto di collaborazione tra la rinomata J.V.C. e la Spencer Publications.

Il perdono di Hope: arriverà?

Liam, però, è disperato per aver tradito Hope, e cerca disperatamente il suo perdono. Le chiederà scusa per aver dubitato di le, rivelandole che lui l’ama più della sua stessa vita. Vorrebbe assolutamente un’altra possibilità: come andrà a finire? Sarà in grado di perdonarlo e ricostruire nuovamente il rapporto dopo il profondo strappo? Questo e molto altro nella settimana prossima con la soap più amata di sempre. Ovviamente, non vi abbiamo svelato tutto, ma quel che basta che alimentare la vostra curiosità.