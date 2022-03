Nuovo reality show di Netflix Italia, Matilde Gioli conduttrice? Le prime anticipazioni

L’abbiamo vista nei panni della dottoressa Giulia in Doc nelle tue mani, la serie tv di successo di Rai 1 tratta da una storia vera, e ora forse rivedremo proprio lei, Matilde Gioli sotto un’altra veste. Quella della conduttrice di un reality. Sì, perché Netflix Italia sta per presentare un nuovo format, prodotto da Banijay, colosso internazionale, che presto debutterà sulla piattaforma in streaming. Ma di cosa si tratta?

Il primo reality show di Netflix: cos’è e chi è la conduttrice

Sono solo indiscrezioni, ma le voci, sempre più insistenti, parlano di Matilde Gioli, attrice bellissima e bravissima, come conduttrice del nuovo reality, il primo di Netflix. Stando a quanto ha anticipato Davide Maggio, il format dovrebbe prevedere una serie di episodi e dovrebbe essere ambientato in Messico. Protagonisti un gruppo di giovani, tra i 18 e i 23 anni, che hanno solo un sogno: vivere in vacanza. Eppure, qualcosa per loro andrà storto: nessun lusso, ma tanto lavoro. Ce la faranno a superare gli ostacoli?

L’arrivo del reality e la svolta di Netflix

Netflix Italia sta cercando, con fatica, una sua identità, proprio perché il successo della piattaforma in Italia è legato ai prodotti internazionali, meno a quelli originari. Il nuovo reality show, tutto italiano, sarà il punto di svolta per il colosso dello streaming? Chissà, non ci resta che aspettare e capire come reagirà il pubblico al debutto di questo format innovativo!