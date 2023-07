Anticipazioni Che Todd ci aiuti, puntata di lunedì 31 luglio 2023: trama episodi

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, avvincente puntata della serie estiva targata Rai 2 Che Todd ci aiuti! In onda ogni lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20, i colpi di scena e le sorprese – che terranno i telespettatori incollati allo schermo – non mancheranno. Ma cosa succederà in questo imperdibile appuntamento con il talentuoso investigatore Todd? Di seguito qualche piccola anticipazione, attenzione agli spoiler!

Le serie di Rai 2 Che Todd ci aiuti in onda lunedì in prima serata

Tutto pronto questa sera per il nuovo, avvincente appuntamento con Che Todd ci aiuti! Nella puntata che andrà in onda oggi, lunedì 24 luglio, come di consueto, saranno tre gli episodi pronti a fare compagnia ai telespettatori: “Chi sbaglia paga”, “È solo apparenza” e “Che il Podcast ci aiuti”. Ora, nel primo episodio, un atleta, orgoglio di Portland e medaglia d’oro olimpica, a causa di un incidente aereo perde una gamba ma la compagnia aerea non vuole assumersi la responsabilità di quanto accaduto. Nel secondo episodio, Margaret vuole diventare membro di una fondazione che si occupa della conservazione degli edifici storici di Portland ma durante l’incontro con le responsabili difende una cameriera dai soprusi verbali subiti da un superiore. Infine, nel terzo episodio, un caso di 13 anni fa perseguita moralmente Margaret, che non riuscì a far assolvere una donna, Antonia Suarez, per un omicidio che non aveva commesso. Da quel momento la donna si trova ingiustamente in carcere. Insomma, i colpi di scena non mancheranno e le emozioni sono garantite!

Le anticipazioni della puntata di lunedì 31 luglio

Come da palinsesto, il prossimo appuntamento con la serie Che Todd ci aiuti andrà in onda su Rai 2 lunedì 31 luglio! Ecco per voi qualche piccola anticipazione che vi solleticherà la fantasia. Tre gli episodi che andranno in onda, dal titolo: Affari di famiglia, Un mondo da salvare e Del tutto inaspettato. Nel primo episodio, il giorno del Ringraziamento è vicino e Margaret sta organizzando un pranzo per la famiglia, ma scopre che i figli e Chuck si sono già organizzati per passare le festività lontano da Portland. Nel secondo episodio, invece, un laboratorio di ricerca viene fatto esplodere e viene accusata una studentessa, attivista ambientalista, nonché nipote di Lyle, che è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Infine, nella terza ed ultima puntata, un avvocato dello studio legale di Margaret si rompe la gamba sciando e Margaret deve sostituirlo in una causa, apparentemente semplice, di licenziamento senza giusta causa.