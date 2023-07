Che Todd ci aiuti su Rai 2: trama, quanti episodi sono, quando va in onda

Da stasera in prima serata, su Rai 2, arriva in prima visione assoluta, la serie tv legal drama: ‘Che Todd ci aiuti’. Protagonisti Margaret Wright e suo figlio Todd, rispettivamente Marcia Gay Harden e Skykar Astin. E Todd viene assunto come investigatore nello studio legale della madre, un uomo che per quanto sveglio e capace è caduto in disgrazia a causa di una errata interpretazione della legge che gli è costata la licenza.

Margaret decide di dare una possibilità al suo figlio ‘scapestrato’ Todd

Ma Margaret, che è riuscita a conseguire la laurea mentre cresceva i suoi tre figli, riconosce la brava del figlio e intende investire su di lui. Dandogli la possibilità di lavorare con lei. Una possibilità che Todd non solo dimostrerà di essere in grado di cogliere, ma che darà la possibilità a madre e figlio di riavvicinarsi e risaldare il loro rapporto. In questo difficile ménage si inseriscono anche gli altri figli dell’avvocatessa, Lawrence che lavora per un senatore e Allison che è un medico. Ma andiamo a scoprire cosa ci aspetta nella puntata di stasera, lunedì 17 luglio alle 21.20 su Rai 2.

Chi è Todd e cosa succederà nella prima puntata della serie tv

Todd vive nel garage della sorella Allison e del cognato. La sua vita è già segnata da pesanti fallimenti e debiti: deve alla mamma 9mila dollari ed è accusato di attività criminali, in realtà compiute dalla sua ex compagna che, intanto, è scappata. Ma Margaret decide di aiutare il figlio in difficoltà e gli offre la possibilità di lavorare nel suo studio. L’avvocatessa avrebbe dovuto difendere il sindaco dall’accusa di molestie, ma l’incarico le viene soffiato via, mentre colei che aveva accusato il primo cittadino viene trovata morta. Todd inizia a indagare sul caso. Nel frattempo subentra un nuovo personaggio, Brian che è un vecchio amico di Todd, il quale chiede a Margaret di difenderlo, ma nel frattempo viene arrestato nuovamente. Todd è convinto che il suo amico sia innocente.

La serie tv appassiona per la sua comicità

La serie tv ha trovato consensi soprattutto in un pubblico più maturo che seduto davanti alla tv cerca di distrarsi, di non pensare e che si trova improvvisamente a far parte di un ambiente familiare. Insomma Che Todd ci aiuti sembra essere un programma capace di divertire, rilassare e incuriosire al tempo stesso.