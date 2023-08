Anticipazioni Che Todd ci aiuti quarta puntata: trama episodi lunedì 7 agosto 2023

Nuovo appuntamento con la fiction Che Todd ci aiuti. Dopo la puntata andata in onda il 31 luglio scorso, c’è attesa per capire come proseguirà la storia: i protagonisti sono sempre loro Margaret Wright e suo figlio Todd, rispettivamente Marcia Gay Harden e Skykar Astin. Negli episodi visti sin qui ci siamo calati nei casi dello studio legale di Margaret dopo l’assunzione del figlio Todd, uomo brillante ma finito in disgrazia, come investigatore. Ora, un altro frizzante ed imperdibile appuntamento è pronto ad andare in onda. Cosa accadrà? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella puntata del 31 luglio scorso

Facciamo prima un passo indietro e vediamo cosa è successo nell’ultimo appuntamento. Lunedì 31 luglio 2023 abbiamo visto in prima serata su Rai 2 i seguenti tre episodi: Affari di famiglia, Un mondo da salvare e Del tutto inaspettato. Nel primo episodio, Margaret scopre che i figli e Chuck si sono già organizzati per passare le festività lontano da Portland mandano in aria i suoi piani per il giorno del Ringraziamento. Nel secondo episodio, invece, un laboratorio di ricerca viene fatto esplodere e viene accusata una studentessa, attivista ambientalista, nonché nipote di Lyle, che è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Infine, nella terza ed ultima puntata, un avvocato dello studio legale di Margaret si è rotto la gamba sciando e lei lo ha dovuto sostituire in una causa, apparentemente semplice, di licenziamento senza giusta causa.

Anticipazioni Che Todd ci aiuti stasera, lunedì 7 agosto 2023

Cosa dobbiamo invece aspettarci dai nuovi episodi della serie in procinto di andare in onda? Come di consueto, gli episodi pronti a tenere compagnia ai telespettatori saranno tre, intitolati: “Informatori segreti”, “Effetti collaterali” e “Viaggi astrali”. Nel primo, Margaret è l’avvocato difensore di una donna accusata di aver ucciso il marito, un noto giornalista investigativo. Le prove contro di lei sembrano schiaccianti. Passiamo poi al secondo episodio che vede la presenza di un vecchio cliente di Margaret la chiama nel cuore della notte per correre in tribunale e difendere sua figlia accusata di tentato omicidio. La ragazza, però, non ricorda nulla di quanto ha fatto. Infine, nel terzo ed ultimo episodio, il Governatore dello Stato dell’Oregon si rivolge, tramite Lawrence, a Margaret perché l’aiuti in una faccenda che riguarda sua sorella ed una fattoria che lei e sua sorella hanno ereditato anni prima.