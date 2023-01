Anticipazioni Chi l’ha visto? mercoledì 18 gennaio 2023: i casi di stasera, cosa vedremo oggi in tv

Domani sera, 18 gennaio 2023 alle ore 21.20, arriva l’appuntamento settimanale con la storica trasmissione “Chi l’ha Visto”. Condotto da Federica Sciarelli, la trasmissione dal 1989 si occupa della ricerca di persone scomparse in Italia e approfondimenti sui casi di cronaca nera che avvengono all’interno della Penisola italiana.

Cosa vedremo nella nuova puntata di “Chi l’ha visto?”

La puntata si aprirà con il dossier del mese, ovvero quello legato alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Papa Francesco I ha deciso di riaprire le indagini riguardo il caso che tocca la famiglia Orlandi, in un caso che a distanza di decenni ha visto ampi depistaggi e soprattutto una mancanza di verità riguardo le dinamiche che portarono alla scomparsa della giovane Emanuela. La trasmissione proverà a fare chiarezza dalla vicenda, partendo anzitutto da una domanda alquanto semplice: “chi fece scomparire Emanuela?”.

La giornalista Federica Sciarelli, insieme alla sua squadra investigativa, nella puntata di ‘Chi l’ha visto?’ di mercoledì 18 gennaio, in onda prima serata su Rai 3, registreranno le dichiarazioni shock di un padre: “Un giorno, mio figlio mi ha detto che hanno prelevato la ragazza e l’hanno portata all’autista di De Pedis”. Inoltre, sarà ospite in studio Antonio Mancini, ex componente della banda della Magliana e che potrebbe chiarire aspetti poco chiari del “dossier Emanuela Orlandi”.

Il caso di Rosa Bechere

A seguire durante la trasmissione, verrà mandato in onda un approfondimento sull’inchiesta della procura di Tempio Pausania, che ha indagato una coppia di coniugi perché ritenuta responsabile della scomparsa della vicina di casa, Rosa Bechere, una signora 60nne sparita nel nulla dal 26 novembre del 2022. Come sempre, verranno mandati in onda gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà, cui “Chi l’ha visto?” ha sempre fatto da amplificatore per le loro richieste di assistenza o semplicemente come mezzo per aiutarli a ritrovare i propri cari scomparsi.