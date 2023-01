Quando ricomincia Chi l’ha visto 2023? Data della prima puntata e anticipazioni

Quando ricomincia Chi l’ha visto su Rai 3? Gli appassionati del programma si staranno certamente facendo questa domanda da un po’ di tempo, dal momento che si sente la mancanza, certo, per un programma tanto apprezzato da parte del pubblico di telespettatori. E allora, ecco tutte le anticipazioni e la data di ritorno del programma in compagnia di Federica Sciarelli, continuate a leggere! Le nuove puntata di Chi l’ha visto su Rai3, il programma in compagnia di Federica Sciarelli andranno nuovamente in onda anche in questo nuovo anno 2023. La conferma è arrivata nelle ultime ore da parte della Sciarelli stessa, la quale aveva però già anticipato qualcosa nel corso dell’ultima puntata del 2022: ”Ci rivediamo nel 2023 e vi auguro buone feste”, dunque la certezza c’era, per la pace dei tanti appassionati del programma. Ma quando tornerà nella programmazione di Rai3?

Buone feste! "Chi l'ha visto?" torna in diretta su #Rai3 a gennaio. La redazione è sempre operativa con il sito e i social. Intanto il video integrale dell'ultima puntata. #chilhavisto→ https://t.co/zJGNtuMQlH#23gennaio #buonefeste pic.twitter.com/iEqKCsDTcc — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 23, 2022

Chi l’ha visto riparte l’11 gennaio 2023

Stando agli ultimi aggiornamenti dei palinsesti invernali, Chi l’ha visto ha saltato di recente due puntate, quelle che erano previste normalmente per il 28 dicembre 2022 e quella per lo scorso 4 gennaio 2023. Ora, però, tutto è pronto per la ripartenza del longevo programma di cronaca con Federica Sciarelli, che sarà in diretta tv su Rai 3 e in streaming su Raiplay per la data di mercoledì 11 gennaio. Nonostante lo stop natalizio, però, dalla Redazione della trasmissione, gli addetti hanno da sempre continuato a raccogliere e a verificare le segnalazioni sui vari scomparsi. ‘La redazione – fanno sapere dalla squadra che in genere si occupa degli aggiornamenti in tempo reale – è sempre operativa con il sito e i social’.

Gli ultimi aggiornamenti sui casi

Nel frattempo, ricordiamo che nell’ultima puntata di Chi l’ha visto del 21 dicembre 2022, Sciarelli aveva informato il pubblico a casa con le ultime notizie sulla scomparsa di Marzia Capezzuti. Si era parlato di una segnalazione proveniente proprio da un telespettatore che ha riferito di una ”cartuccia ritrovata nel casolare” dove si trovava il corpo, cartuccia simile a quelle sequestrate per le indagini. Come ricordano anche attraverso il profilo Twitter ufficiale del programma, ‘la Procura di Salerno ha chiesto una proroga delle indagini’. Gli aggiornamenti in merito, ci aspettano allora nella puntata di domani, mercoledì 11 gennaio 2023.