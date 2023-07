Anticipazioni Chi l’ha visto? mercoledì 5 luglio 2023: i nuovi casi, cosa vedremo in tv

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? in prima serata oggi su Rai 3. Federica Sciarelli, come di consueto, ci porterà dentro i principali fatti della cronaca italiana e, chiaramente, alle segnalazioni di persone di cui purtroppo si sono perse le tracce. Ma quali saranno le storie di stasera? Tra i principali temi della puntata vedremo per la prima volta l’intervista all’ex militare Salvatore Parolisi condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie, Melania Rea. Ma ecco tutte le anticipazioni.

Salvatore Parolisi stasera a Chi l’ha visto?

Il caso di Melania Rea come detto sarà il principale argomento della puntata di oggi. In onda vedremo un’intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, in permesso premio: Parolisi, che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza di condanna, può ora usufruire dei permessi giornalieri e lasciare la struttura carceraria dove è recluso.

Gli appelli per le persone scomparse

Nella puntata, come sempre, ci saranno anche gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. “Chi l’ha visto?” è un programma di Federica Sciarelli – che nei giorni scorsi è stata protagonista del ritrovamento di un giovane scomparso a Fiumicino – e Gianluca Nappo con Gian Pietro Fiore. La regia è di Fabrizio Cofrancesco.

