Anticipazioni Chi l’ha visto? puntata di mercoledì 20 dicembre 2023: i casi

Torna come ogni mercoledì sera l’appuntamento in prima serata su Rai 3 con le inchieste di Chi l’ha visto? Ma cosa vedremo in tv? Ecco le storie e i casi della puntata del 20 dicembre 2023.

Chi L’ha Visto è uno specchio sul mondo. Un’alternativa alla versione dei fatti proposta fino al giorno prima. La cronaca nera in Italia è di grande impatto: il programma più longevo di Raitre, condotto da Federica Sciarelli, analizza e scandaglia la parte più profonda dei casi irrisolti o di vecchie vicende per riportare in auge alcune situazioni magari poco note ai più.

Stasera si tornerà a parlare di Liliana Resinovich cercando di rispondere alla domanda che si trascina sin dall’inizio di questa drammatica vicenda: com’è morta la donna? Chi l’ha visto svelerà materiale inedito e parlerà del caso con un ospite speciale. Inoltre ci sarà spazio per la scomparsa dell’imprenditore Salvatore Legari: che fine ha fatto?

A Chi l’ha visto stasera i casi di Liliana Resinovich e Salvatore Legari

Ospite in studio sarà Sergio Resinovich, il fratello di Liliana. Nuovi documenti, filmati e testimonianze , proprio come avvenuto sette giorni fa, saranno portati alla luce nel corso della puntata. E poi come detto la scomparsa dell’imprenditore Salvatore Legari: i Carabinieri scavano nei pressi dell’argine di un fiume a poca distanza da una telecamera di videosorveglianza che solo recentemente è stata individuata. Ha ripreso il furgone di Legari mentre transitava in zona nel giorno della scomparsa?

Come sempre ci saranno poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni delle persone in difficoltà. L’appuntamento è quindi per stasera dalle 21.20 in prima serata su Rai 3. Ogni puntata, lo ricordiamo, sarà poi disponibile on demand sulla piattaforma Rai Play.