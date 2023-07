Anticipazioni Delitti in paradiso 12, puntata mercoledì 12 luglio 2023: trama episodi

Proseguono le avvincenti storie della fiction Delitti in paradiso in onda tutti i mercoledì in prima serata su Rai 2. Ieri sera abbiamo visto un nuovo episodio (il terzo di questa nuova stagione) e ora è già tempo di capire cosa succederà tra poco meno di sette giorni. Tra una settimana infatti, sempre su Rai 2, andrà in onda la nuova puntata: ma cosa succederà? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata

Come spiegato in questo articolo, la produzione ha deciso di dedicare l’intera serata di mercoledì 5 alla serie mandando in onda però un episodio inedito della dodicesima stagione affiancandolo, a seguire, ad una puntata di quella passata. In tv pertanto ieri sera, 5 luglio, abbiamo visto il nuovo capitolo dal titolo “Un tuffo nel passato”: un’abile truffatrice ha organizzato la falsa vendita di una paradisiaca spiaggia, che in realtà non poteva però essere legalmente venduta. E durante il tentativo di truffa, la donna è stata trovata assassinata. Ed ecco che inaspettatamente dal passato della vittima è riemersa la figura di un uomo che era stato suo amante e complice, e che tutti avevano creduto morto in seguito a una violenta e misteriosa “spedizione punitiva”.

Anticipazioni Delitti in paradiso 12, cosa vedremo nella puntata di mercoledì 12 giugno 2023

Diamo uno sguardo adesso a cosa accadrà la prossima settimana quando in tv sarà trasmesso, stando al palinsesto Rai al momento reso noto (repliche poi su Rai Play), l’episodio numero 4 di questa dodicesima stagione intitolato “Nozze con delitto“. Ebbene, secondo le anticipazioni durante il ricevimento di nozze di sua figlia, un commerciante di aragoste viene accoltellato. La prima indiziata è sua moglie, allontanatasi dall’isola 15 anni prima. A seguire andrà in onda il quinto episodio dal titolo “Una scelta difficile”. La trama: dopo aver risolto il caso con grande capacità e coraggio, un’altra ardua prova aspetta Neville e Florence. Quest’ultima, infatti, sembra decisa a lasciare per sempre l’isola….