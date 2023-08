Anticipazioni Delitti in paradiso settima puntata mercoledì 2 agosto: trama episodi

Ci siamo, è tutto pronto per la nuova puntata di Delitti in paradiso! L’appuntamento è fissato per questa sera, mercoledì 2 agosto, a partire dalle 21.20 su Rai 2. I colpi di scena e le emozioni che terranno i telespettatori incollati allo schermo non mancheranno! Ma cosa accadrà nel corso di quest’avvincente puntata? Ecco per voi qualche anticipazione.

Cosa è successo nella precedente puntata di Delitti in paradiso

Prima di scoprire cosa accadrà nella puntata che andrà in onda il prossimo 2 agosto, facciamo un piccolo passo indietro. Nella precedente appuntamento con la serie Delitti in paradiso nuovi enigmi da sciogliere hanno fatto capolino nella narrazione. In particolare, nel primo episodio dal titolo: “Un omicidio annunciato”, Neville riceve una busta contenente una lettera con su scritto “Oggi verrà commesso un omicidio”. Poco dopo, in mare, viene trovato il corpo di Jake Dalton. L’uomo si era trasferito sull’isola alcuni anni prima con la moglie Rose e gestiva un servizio di taxi-boat. Nel secondo episodio, invece, intitolato: “Sensi di colpa” e facente parte della stagione 11 (è il numero 6) , al centro della vicenda tre persone morte ed una in pericolo di vita, tutte a breve distanza di tempo tra di loro. I tre casi hanno in comune l’apparente aspetto di cadute accidentali in acqua, ma che cosa unisce le tre vittime?

Le anticipazioni di mercoledì 2 agosto

Vediamo adesso cosa accadrà nel prossimo, imperdibile appuntamento con la serie tv! Come sempre, sono due gli episodi pronti a tenere incollati allo schermo i telespettatori. Nel primo: “Una cruda verità”, tutti gli indizi relativi alla morte di David Cartwright conducono a Neville, che viene arrestato. La sua squadra però, convinta della sua innocenza, fa di tutto per scagionarlo. Invece, il secondo episodio intitolato: “Un delitto quasi perfetto”, è incentrato sulla morte di un giovane rapper di successo durante una prova al buio. Ora, anche l’indagine sembra brancolare nel buio: come ha fatto l’assassino a centrare con precisione la vittima se le luci del teatro erano spente? Insomma, le emozioni – anche questa volta – sono garantite! Non ci resta che sintonizzarci puntuali su Rai 2 e goderci lo spettacolo.