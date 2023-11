Anticipazioni Domenica In, puntata domenica 19 novembre: gli ospiti di Mara Venier

Nuovo appuntamento con Domenica In, il salotto pomeridiano domenicale targato Rai 1. Anche questa settimana saranno tanti gli ospiti che si alterneranno nello studio di Mara Venier, ma chi ci sarà? Ecco tutte le anticipazioni.

Manca davvero poco all’appuntamento con Domenica In. La curiosità è sempre tanta di conoscere quali sono gli ospiti che siederanno nel salotto della ‘zia Mara’ per raccontare aspetti inediti della vita privata e anche progetti della vita professionale. Anche perché c’è da recuperare una settimana considerando che sette giorni fa, causa il Covid contratto dalla conduttrice, la puntata non è andata in onda lasciando spazio ad un best of.

Ma chi saranno domani, domenica 19 novembre, i volti noti a mettersi a nudo ai microfoni di Mara Venier’? Scopriamolo insieme…

Ospiti Domenica In domani 19 novembre 2023

In attesa del comunicato stampa della tv pubblica, che come sempre dirama l’elenco completo degli ospiti della puntata, vediamo insieme tutte le anticipazioni. A riportarle TvBlog: sappiamo infatti che in studio da Mara Venier ci sarà Teo Mammucari, impegnato in queste settimane peraltro a Ballando con le stelle. Proprio in merito allo show di Milly Carlucci si alterneranno nel corso della puntata altri protagonisti, da Rosanna Lambertucci, ad Antonio Caprarica passando per i vari Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Guillermo Mariotto fino a Rossella Erra. In studio anche il comico Lillo, che torna con il nuovo film Elf me dal 24 novembre su PrimeVideo, e l’attore Claudio Santamaria.

Spazio agli attori di Un professore 2

Uno spazio sarà dedicato poi alla fiction Un Professore 2 in rampa di lancio su Rai 1, con la prima puntata prevista originariamente per giovedì scorso e poi rimandata per di sette giorni. Ad ogni modo da Mara Venier ci saranno alcuni protagonisti della serie come Alessandro Gassman, Nicolas Maupas e Damiano Gavino.