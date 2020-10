DOPO L’INARRESTABILE SUCCESSO DI ASCOLTI NUOVO APPUNTAMENTO LIVE CON DOMANI VENERDÌ 30 OTTOBRE IN PRIMA SERATA SUL NOVE E IN LIVE STREAMING SU DPLAY

Anticipazioni Fratelli di Crozza puntata del 30 ottobre 2020, cosa vedremo stasera in tv. Torna oggi, venerdì 30 ottobre 2020, in prima serata sul Nove Maurizio Crozza con il suo show perfetto mix di imitazioni e racconto della stretta attualità.

Dopo l’inarrestabile successo di ascolti (la puntata della scorsa settimana ha registrato il record con oltre 1,4 milioni telespettatori e il 5,8% di share), nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza.

Maurizio Crozza, con la sua satira unica e inimitabile, porrà l’attenzione sui fatti d’attualità politica e sociale della settimana, in diretta dagli studi di Milano, domani venerdì 30 ottobre alle 21:25 sul NOVE.

Satira e imitazioni: le anticipazioni della puntata

“Fratelli di Crozza” è visibile anche in live streaming gratuito su DPLAY, il servizio OTT di Discovery Italia. Qui è possibile rivedere tutte le parodie proposte nella scorsa puntata: il presidente del consiglio Giuseppe Conte che, dopo aver ingaggiato Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina, si affida ad Amadeus per combattere l’evasione fiscale; il governatore del Veneto Luca Zaia, intento a spiegare il suo piano di sanità pubblica; il monologo di Maurizio Crozza in cui commenta il caso sulla rete di corruzione che coinvolgerebbe la Regione Lombardia.

“Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.