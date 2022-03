Anticipazioni Il Cantante Mascherato, puntata di venerdì 4 marzo 2022: maschere, concorrenti, eliminati e sfida

Dopo lo stop della scorsa settimana per dare spazio agli speciali del TG1 dedicati alla guerra in Ucraina e per rispettare in qualche modo quello che stava accadendo non troppo lontano da noi, questa sera tornerà in onda, per un po’ di spensieratezza e leggerezza, Il Cantante Mascherato, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Chi si nasconde sotto le maschere? E cosa succederà nella sfida, che aprirà la serata, tra Drago e Pinguino?

Cosa vedremo stasera a Il Cantante Mascherato: i concorrenti in gara

Sono 9 le maschere ancora in gara, pronte a sfidarsi: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e il Drago. La terza puntata di stasera si aprirà con lo spareggio tra Drago e Pinguino, poi si andrà avanti con 8 duetti con famosi cantanti. Ecco di seguito, l’elenco di tutti gli abbinamenti:

Volpe ‘Controvento’ VS Pastore Maremmano ‘Meraviglioso amore mio’ con Arisa

Camaleonte ‘Dove si balla’ VS ‘ Soleluna ‘Spelndido Splendente’ con Mietta

Pesce Rosso ‘Non voglio mica la luna’ VS Medusa ‘Amandoti’ con Fiordaliso

Lumaca ‘Ciao Ciao’ VS Pinguino ‘Il cucuzzolo della montagna’ o Drago ‘Serenere’ con Cristina D’Avena.

Chi sono i giudici, l’eliminazione

Al fianco della padrona di casa ci saranno i quattro investigatori: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa. Sono loro in ogni puntata, insieme al pubblico a casa, a giudicare le esibizioni dei concorrenti e a capire chi si nasconde sotto la maschera. Chi verrà eliminato questa sera e dovrà svelarsi? Nelle prime puntate Fiordaliso, che si nascondeva sotto la Gallina, è stata scoperta. Stessa sorte anche per il Cavalluccio Marino, che nascondeva Cristina D’Avena, e per l’Aquila, che vedeva sotto la maschera Alba Parietti.