Anticipazioni Love is in the Air, puntate dal 28 febbraio al 4 marzo 2022: trama e spoiler prossimi episodi

Anticipazioni Love is in the Air, ecco qualche indiscrezione sulle puntante in onda la prima settimana di marzo. Il pubblico è ansioso di scoprire cosa accadrà a Serkan, Ayfer e tutti gli altri. Cosa sta preparando la signora Deniz? Ci sono litigate in arrivo, ma mettiamoci comodi e scopriamo tutti i dettagli.

Anticipazioni Love is in the Air: la scelta di Serkan

La signora Deniz, certa che Serkan abbia una cotta per lei, nel corso della cena avanza delle avances che non lasciano dubbi. Serkan la rifiuta e abbandona il progetto del porto: le sorti dell’Art Life sono davvero in bilico, sebbene Serkan non sia a conoscenza di questi dettagli. Intanto Ayfer da tutti i suoi gioielli ad Ayden in modo da poter altro da vendere insieme ai cavalli. Bolat è disperata perché non sa come si fa a vivere in ristrettezze economiche e, di nuovo Ayfer l’aiuta dandole vere e proprie lezioni di economia. Kiraz, però, sente la conversazione e si reca dal padre con il proprio salvadanaio, pregandolo di non vendere il suo pony. Serkan, intanto, scopre ogni cosa e si arrabbia con Eda, Engin e Piril. Dovrà fare una scelta difficile per salvare Art Life e il pogetto di Eda in Italia: vendere le sue quote dell’At Life. Engin e Piril non la pendono bene. Aydan, intanto, si preoccupa per il figlio e telefona a Piril. Egin e Piril, a questo punto, vanno a palarre con Serkan, ma vuotano il sacco con Eda, ancora all’oscuro di ogni cosa.

Kiraz, Melo e Burak

Kiraz vuole un fratellino o sorellina, inoltre la maestra le assegna il compito di girare in video con la sua famiglia nel quale chiedere qualcosa che le crea curiosità. Serkan organizza una cena proprio per il video e Kiraz chiede come si fanno i bambini. Nello stesso evento Serkan confessa la sua decisione di insegnare alla facoltà di architettura. Eda cerca di dargli consigli ma in principio lui non l’ascolta: quando però capisce che gli studenti sono più interessati alla sua fama piuttosto che alla materia si appoggia proprio a Eda. Le cose vanno per il verso giusto: Serkan viene invitato dagli studenti a una festa. Eda chiede perciò a Melo di badare a Kiraz, che fa da baby-sitter insieme a Burak, appena baciato ma in segreto.

