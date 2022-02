Una Vita, anticipazioni puntate dal 28 febbraio al 5 marzo 2022: cosa succede nei prossimi episodi

Una Vita anticipazioni delle prossime puntate: scopri i dettagli più ghiotti! Il pubblico di Canale 5 è in trepida attesa dei nuovi appuntamenti con la telenovela spagnola. Tatti i dettagli che i telespettatori riceveranno in questi nuovi episodi. Cosa farà Aurelio? E Anabel? Ma anche tutti gli altri, cosa c’è in serbo per loro? Scopriamolo insieme!

Una Vita anticipazioni: Bellita e Anabel

Bellita incontrerà l’uomo che scriverà la sua autobiografia, ma la situazione non va per il meglio: l’uomo fa domande anche sulla sua sfera private e la reazione della donna è terribile: lo caccia via di casa. Marcos non si dà per vinto e non accetta le dimissioni di Miguel, il quale, nel frattempo, tenta ancora di far pace con Anabel: “armato” di fiori va a cercarla, ma si trova davanti una scena scioccante: Anabel parla con Aurelio e l’uomo le stringe le mani.

Antonito, Aurelio e Lolita

Ma le cose non sono come sembrano: Aurelio le sta solo dicendo che non ha nulla a che fare con la morte del suo ex fidanzato e che, invece, sono i loro padri i responsabili. Tutto il quartiere è shockato dalla foto del matrimonio di Armando con un’altra donna, prima tra tutte Susana. Antonito, intanto, si è ormai arreso all’imminente morte di Lolita, anche se Ramon cerca di consolarlo. Colpo di scena in arrivo: Lolita si sveglia e il dottore afferma che la cura ha avuto effetto: la donna sta guarendo. Nonostante la felicità di Antonito, Lolita gli chiede di dormire sul divano. Susana non riesce ad accettare il matrimonio di Armando e Liberto suggerisce che potrebbe essere una missione segreta.

Genoveva e Natalia

Aurelio, intanto, non è convinto al rapporto tra Natalia e Genoveva, anche perché quest’ultima non fa nulla senza avere un tornaconto. Miguel vuole sapere di più di quello che sta accadendo tra Antonito e Anabel ma le sfugge alle sue domande, così lui l’aggredisce verbalmente davanti a tutti. Anabel decide così di chiudere la sua relazione con Miguel il quale, distrutto, presenta le dimissioni definitive. Nella speranza di far funzionare il matrimonio Lolita fa firmare un contratto ad Antonito: se lo rispetterà la relazione è salva.

Una Vita anticipazioni: Jacinto e Indalecia

Intanto a Jacinto manca molto Marcelina, ma Indalecia lo tenta. Liberto suggerisce a Susana di dire che l’uomo nella foto non sia Armando al fine di bloccare i pettegolezzi. Il rapporto tra Genoveva e Natalia si fa più stretto: le due partecipano a una festa all’ambasciata italiana, scatenando l’invidia delle vicine. Bellita accetta le scuse che le porge Jaime Huertas, ma ribadisce di non vol dire nulla sulla sua vita privata. Ciò potrebbe portare a conseguenze gravi: l’editore raddoppia l’offerta ma, se ci sarà un inadempimento contrattuale, querelerà l’artista. Intanto Miguel accetta di continuare a rappresentare Camino, poi avverte Marcos che Aurelio ha un’interesse per Anabel. Aurelio chiede a Genoveva se vuole investire nella sua impresa.

E’ proprio Aurelio che vuole convincere Genoveva a fare affai grazie alla guerra, ma lei cerca di temporeggiare. La situazione si fa più tesa: e se Jacinto è sempre più tentato da Indalecia, iniziando a far sospettare Servante, Susana viene pressata da padre Hilario, che ha scoperto la possibile bigamia di Armando.

