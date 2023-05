Anticipazioni Mare Fuori 4, ci sarà il ritorno di Ciro Ricci?

La Rai vuole giocarsi la carta Ciro Ricci, per provare a ingigantire ulteriormente gli ascolti di “Mare Fuori 4”. Il personaggio, interpretato da Giacomo Giorgio, si può considerare il personaggio principale di questa serie televisiva. Anche da morto, virtualmente lui è il protagonista che ne dà sempre il volto. Quindi l’idea che balena nella testa della Rai, in proiezioni di ascolto, non è così fantascientifica.

Il potenziale ritorno di Ciro Ricci in “Mare Fuori 4”

Far rientrare Ciro nella storia, sicuramente lascerebbe stupiti i fan e soprattutto avrebbe un’accoglienza positiva. Ci sarà un cambio di cast per la prossima stagione, dove troppi personaggi storici lasceranno (Carolina Crescentini e Nicolas Maupas per esempio). Ecco allora che serve tirare fuori un beniamino del pubblico, quel Giacomo Giorgio cui la propria parte si era interrotta – forse troppo presto – alla fine della prima stagione per la morte del personaggio. Ma come far risuscitare Ciro?

Il virtuosismo narrativo per far tornare Ciro in gioco

Ciro, come detto, sarebbe morto nella storia. O almeno così ci fanno credere gli autori. Nelle fan zone, quasi nessuno crede che Ciro sia deceduto. Al contrario, la serie televisiva non ha mai mostrato nessun suo funerale, tantomeno una tomba dove piangerlo. Ecco allora che lo spunto potrebbe tornare da lì, con un Ciro tenuto nascosto per due stagioni in motivi che andremo a sviscerare nella prossima parte della storia. Un modo, questo, per far tornare a pieno titolo il villain di punta della storia (salvo non passi coi buoi a grande sorpresa).

I fratelli Ricci nuovi protagonisti della storia?

A questo punto, è ipotizzabile come la storia possa ruotare attorno ai fratelli Ricci, ovvero Rosa e il redivivo Ciro. Magari in una guerra contro il loro padre, Don Salvatore, che nell’ultima stagione ha mostrato di arrivare a vendere anche i propri seguaci a convenienza.