Anticipazioni Report puntata lunedì 26 giugno 2023: cosa vedremo in tv

Sta per arrivare in tv una nuova e imperdibile puntata di Report, il programma dedicato al giornalismo d’inchiesta in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata di lunedì 26 giugno presenterà ben quattro inchieste, tra cui quella sul Ponte Morandi, una pagina nera della cronaca italiana. Ecco tutte le anticipazioni sul programma.

Anticipazioni Report della puntata di lunedì 26 giugno 2023

La nuova puntata di Report andrà in onda lunedì 26 giugno alle 21.15 e sarà visibile su Rai 3 e su RaiPlay. Andranno in onda ben quattro servizi del tutto inediti che rivelano alcune verità scomode sull’Italia. Nella prima parte della serata andranno in onda due servizi molto attesi: ‘La gallina dalle uova d’oro’, un’inchiesta sul Ponte Morandi e ‘La grande minaccia’ che racconta della crisi climatica sull’Appennino Romagnolo e i suoi fenomeni estremi. Nella seconda parte andranno in onda, invece: “L’archivio dei battiti del cuore”, sui racconti dell’associazione delle vittime di Ustica e ‘Le sorelle del Covid’ che racconta della più grande pandemia vissuta negli ultimi anni. Questo servizio andrà ad indagare l’ex struttura commissariale del Covid che chiuderà il 30 giugno. Che fine farà tutto il materiale inutilizzato dalla pandemia? Report ha scoperto che lo Stato sta spendendo decine di migliaia di euro per conservare le mascherine e tutti i dispositivi avanzati. Tutti materiali sovraprodotti che andranno ad inquinare ulteriormente l’ambiente.

Il servizio sul Ponte Morandi

L’inchiesta più attesa è proprio quella che andrà in onda per prima e sarà sul Ponte Morandi, una tragedia che ha provocato ben 43 morti. Da qualche mese è iniziato un processo che vede imputate ben 59 persone, tra queste c’è anche l’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci che ha incassato ben 13 milioni di liquidazione. Il processo non sta avendo una gran copertura mediatica, anzi, se ne parla pochissimo. Eppure stanno emergendo dei fatti sconcertanti: pare che in moltissimi sapessero della fragilità del ponte, ma nessuno ha fatto nulla, perché? Verranno mandate in onda alcune intercettazioni esclusive che potrebbero risolvere o infittire il mistero.

Quali altre inchieste vedremo in tv?

Dopo le rivelazioni inedite sulla tragedia del Ponte Morandi, vedremo un’inchiesta sulle alluvioni in Romagna. Come riporta il sito della Rai “Tra il 16 e il 17 maggio scorso sulla fascia dell’Appennino romagnolo sono caduti fino a 250 mm d’acqua, su un territorio ancora fragile a causa della precedente alluvione dei primi di maggio. In 62 anni, non aveva mai piovuto così tanto da inondare tutta la pianura romagnola”. Questi sono tutti fenomeni estremi con cui dovremo convivere a causa della crisi climatica di natura antropica. Il terzo servizio in onda, prima dell’inchiesta sul covid, sarà, come accennato, sui parenti delle vittime di Ustica. Non solo, storie che s’intrecciano da alcune isole Giapponesi ai misteri di Ustica, rivelando retroscena sempre più interessanti e agghiaccianti.