Anticipazioni Report puntata lunedì 5 giugno 2023: le inchieste di stasera

Ci siamo, manca poco al prossimo appuntamento con il programma di inchieste giornalistiche Report. Inchieste decisamente pungenti quelle che vanno in onda e che costituiscono la cifra distintiva della trasmissione. Ma cosa vedremo nella puntata che andrà in onda domani, lunedì 5 giugno? Tante le inchieste che animeranno la serata e che sicuramente desteranno non poco interesse e consapevolezza nel pubblico a casa. Ma ecco qualche piccola anticipazione!

Le anticipazioni di Report e l’inchiesta “Mister B”

Nella puntata di domani, lunedì 5 giugno, prevista alle 21.20 su Rai 3, Sigfrido Ranucci racconterà ai telespettatori dell’inchiesta “Mister B”, che vede al centro della vicenda l’università telematica Niccolò Cusano, della quale è fondatore e presidente del Consiglio di amministrazione Stefano Bandecchi. Quest’ultimo, è imprenditore, presidente di una squadra di calcio, ha una radio, un canale televisivo ed è inoltre appena diventato sindaco di Terni. Insomma, non sono poco le attività da lui portate avanti. Ora, la Guardia di Finanza ha sequestrato all’ateneo 20 milioni di euro per presunta evasione fiscale. L’università avrebbe usato i soldi delle rette universitarie, esetasse, in attività commerciali quali ad esempio la Ternana Calcio. Partendo dalla ricostruzione dell’inchiesta della magistratura si analizzerà il fenomeno, sempre più presente in Italia, delle università telematiche.

Gli altri servizi

Per quel che riguarda invece le altre inchieste, nella puntata di lunedì 5 giugno avremo modo di vedere anche “Pecunia Olet” nella quale viene ricordato come l’Italia nel 2016, sotto il governo Renzi, abbia lanciato un suo programma di visti in cambio di investimenti. Un modo questo per attirare nel nostro paese i capitali di persone benestanti ed offrire loro due anni di permesso di soggiorno rinnovabili e un regime fiscale vantaggioso. Ancora, andrà poi in onda il servizio: “Insicurezza sul lavoro” con al centro la vicenda degli stabilimenti Inalca del gruppo Cremonini e per finire poi con l’inchiesta: “Non è una regione per disabili”, dove viene raccontato quali sono le problematiche affrontate dalle persone disabili nella Regione Liguria.