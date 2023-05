Mare Fuori 4, chi muore? Data di uscita e anticipazioni quarta stagione

Tutti si chiedono chi potrebbe morire alla fine della terza stagione di “Mare Fuori”, con la risposta definitiva che arriverà solamente nella quarta parte della storia legata all’IPN di Napoli. Chi non dovrebbe morire, anzitutto, è Rosa Ricci. Maria Esposito, che ne interpreta il personaggio, è impegnatissima con le riprese della nuova stagione, che a sorpresa potrebbe vederla protagonista.

Rosa Ricci protagonista di Mare Fuori 4?

La voce gira e l’impegno dell’attrice sembra confermare un ruolo molto importante per Rosa Ricci, a questo punto. Anche stamattina, la Esposito ha fatto una stories alle 7.30 di mattina, poco prima che iniziasse le riprese presso i locali che ospitano il fantomatico penitenziario napoletano (che nella realtà è una base NATO). L’attrice, come esposto in diverse sue intervista, parla di un ruolo difficile quest’anno, che lascia intuire un suo impegno come protagonista della storia nelle vicende dei giovani detenuti.

Allora chi muore?

Il sospettato numero uno era Don Salvatore, considerato come il cantautore Raiz (interprete del personaggio) voleva riprendere il suo impegno musicale. Se in un primo momento la sua presenza non era confermata per la quarta stagione, le possibilità di vederlo in onda sono aumentate negli ultimi giorni. Don Salvatore, infatti, verrebbe sparato nuovamente durante il finale della terza stagione di “Mare Fuori”, ma in un colpo che nuovamente non gli costerebbe la vita. Un’ipotesi che, se venisse confermata, lo vedrebbe ancora come protagonista della faida tra la famiglia Ricci e i Di Salvo.

Se morisse Carmine?

Altra ipotesi suggestiva, sarebbe quella della morte di Carmine Di Salvo. In merito a ciò, ci sarebbero diversi indizi. Tra questi, come al momento l’attore, Massimiliano Caiazzo, ancora non abbia pubblicato stories inerenti alle nuove riprese della serie tv. Una situazione anomala per qualsiasi attore, specie poi il volto che ne è l’attuale protagonista della storia televisiva.