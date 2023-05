Vivere non è un gioco da ragazzi 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione, data di uscita e trama

Da tempo i telespettatori che hanno avuto modo di seguire e apprezzare ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ si chiedono se ci sarà un seguito. In tanti sono in attesa di sapere se e quando andrà in onda la seconda stazione della serie tv. Nonostante i fan siano incuriositi dall’eventuale prosecuzione della fiction nella speranza di poter assistere alle vicende di Lele.

I telespettatori aspettano di vedere cosa ne sarà di Lele

Al momento, però, ancora nessuna indiscrezione trapela da Rai e Picomedia che, probabilmente, starà valutando, dati alla mano, se proporre al suo pubblico un proseguo della serie televisiva. Ma se dovesse essere confermata una nuova stagione, la seconda, allora gli episodi dovrebbero andare in onda a partire dalla primavera 2024. La verità è che sono tanti a voler sapere cosa ne sarà di Lele, il 18enne che per fare colpo su una ragazza rimane invischiato in un giro di droga, fino a diventare anche lui uno spacciatore e vendere a un suo amico una pasticca a causa della quale il giovane morirà. Un decesso che riempie Lele di sensi di colpa. Il 18enne ritiene che sia una sua responsabilità se l’amico è morto.

Chiunque si sia perso la fiction può vederla: ecco dove

Mentre il pubblica aspetta di sapere quale sarà la decisione sulla fiction, andiamo a vedere chi erano i componenti del cast. Nei panni di Marco Stefano Fresi, in quelli di Anna Nicole Grimaudo, in quelli del commissario Saguatti Claudio Bisio, in quelli di Sonia Lucia Mascino, la mamma di Mirco è Fabrizia Sacchi, nel ruolo di Lele Riccardo De Rinaldis, il migliore amico di Lele è Pietro De Nova, la figlia di Sonia è Matilde Bemedusi. Chiunque non abbia avuto modo di vedere la prima stagione della fiction, ed è curioso, può farlo in streaming su RaiPlay.