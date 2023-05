Vivere non è un gioco da ragazzi, anticipazioni seconda puntata: trama episodi lunedì 22 maggio 2023

La nuova serie tv Vivere non è un gioco da ragazzi, in onda su Rai 1, ha preso il via da poco, ma sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una coproduzione Rai Fiction – Picomedia con Stefani Fresi, Nicole Grimaudo, Claudio Bisio ed è un adattamento del libro Il giro della verità di Fabio Bonifaci. La fiction, che terrà compagnia ai telespettatori per tre serate, ruota attorno ai giovani, al loro rapporto con i genitori. Ma cosa succederà nella prossima puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 22 maggio?

Cosa è successo nella prima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi

Facciamo prima un passo indietro. Lunedì 15 maggio è andata in onda la prima puntata con i primi due episodi. Nel primo abbiamo conosciuto Lele, un ragazzo di Bologna di umili origini, che vive in periferia con la famiglia e che frequenta un liceo del centro con i figli dei ricchi. Il padre, un artigiano, è stato truffato da un imprenditore senza scrupoli e la paghetta del ragazzo è bassa. Lui, innamorato di Serena, ha cercato di attirare la sua attenzione e per uscire con la giovane ha iniziato a spacciare droga perché non ha soldi per le serate. Una sera, però, Lele dà una ‘pasticca’ al suo amico Mirco, che viene trovato morto. Il ragazzo si sente un assassino, vorrebbe confessare tutto, ma Pigi, figlio di un penalista, lo convince a non farlo. Intanto, il commissario Saguatti, interpretato da Claudio Bisio, sta cercando di indagare e fare chiarezza.

Anticipazioni Vivere non è un gioco da ragazzi lunedì 22 maggio 2023

Ma cosa succederà nella seconda puntata di lunedì 22 maggio? Stando alle anticipazioni, su Lele aumenta la pressione della polizia e degli spacciatori, che cercano di tirarlo in direzione opposte. Crescono anche i rimorsi perché la madre del ragazzo morto vuole sapere chi fosse davvero suo figlio, così come gli altri genitori. Loro negano, si discute in casa, soprattutto in quella di Lele. Un anonimo, però, avverte le famiglie che tutti i ragazzi del gruppo il sabato si drogavano. E la bomba esplode, iniziando a rivelare le ferite segrete di qualche genitori e facendo esplodere la crisi tra quelli di Lele. Il ragazzo, intanto, riallaccia i rapporti con Serena, ma il poliziotto ha scoperto qualcosa e lo costringe a fare i nomi della banda di quartiere da cui compra la droga. I criminali lo capiscono e lo sequestrano.

Dove vedere le repliche

Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play. E gratuitamente.