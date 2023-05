Vivere non è un gioco da ragazzi, anticipazioni prima puntata 15 maggio 2023: cast, trama e quante puntate sono su Rai 1

L’attesa è finalmente (quasi) finita e da lunedì 15 maggio su Rai 1 andrà in onda, in prima serata, la nuova fiction ‘Vivere non è un gioco da ragazzi‘, dal produttore di Mare Fuori. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Picomedia con Stefani Fresi, Nicole Grimaudo, Claudio Bisio. Ma di cosa parla questa nuova serie tv? E quante saranno le puntate? Ecco tutte le informazioni utili per non farsi trovare impreparati.

Di cosa parla la nuova serie tv di Rai 1 Vivere non è un gioco da ragazzi

Vivere non è un gioco da ragazzi è un adattamento del libro Il giro della verità di Fabio Bonifaci e terrà compagnia ai telespettatori di Rai 3 per ben tre serate. Si tratta di una fiction che ruota attorno al rapporto, a volte difficile, tra genitori-figli. Stefano Fresi è il padre di un bravo ragazzo, di buona famiglia Lele, interpretato da Riccardo De Rinaldis: lui ha 18 anni, è di umili origini, è innamorato di una ragazza ricca e annoiata. E ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori, Marco e Anna (Nicole Grimaudo). Tutto sembra andare bene fino a quando non finisce in un brutto giro e inizia a spacciare droga. Nel cast anche Claudio Bisio, nei panni di un poliziotto che dovrà indagare e fare chiarezza sulla vicenda.

Anticipazioni prima puntata 15 maggio 2023

Stando alle anticipazioni, lunedì 15 maggio andrà in onda la prima puntata con i primi due episodi. Nel primo conosceremo Lele, un ragazzo di Bologna di umili origini, che vive in periferia con la famiglia e che frequenta un liceo del centro con i figli dei ricchi. Il padre, un artigiano, è stato truffato da un imprenditore senza scrupoli e la paghetta del ragazzo è bassa. Lui, innamorato di Serena, cercherà di attirare la sua attenzione e per uscire con la giovane inizierà a spacciare droga perché non ha soldi per le serate. Una sera, però, Lele dà una ‘pasticca’ al suo amico Mirco, che viene trovato morto. Il ragazzo si sente un assassino, vorrebbe confessare tutto, ma Pigi, figlio di un penalista, lo convince a non farlo. Intanto, il commissario Saguatti, interpretato da Claudio Bisio, cercherà di indagare e fare chiarezza.

Dove vedere le puntate in diretta tv e replica

La serie tv Vivere non è un gioco da ragazzi da venerdì 12 maggio è disponibile in streaming su Rai Play, quindi si potranno vedere gli episodi in anticipo. Per la messa in onda in tv, invece, bisognerà aspettare lunedì 15 maggio: l’appuntamento è a partire dalle 21.30 circa, subito dopo Affari tuoi di Amadeus.