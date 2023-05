Vivere non è un gioco da ragazzi su Rai 1: quante puntate sono e quando finisce

Claudio Bisio debutta su Rai 1 e torna nel mondo delle fiction con Vivere non è un gioco da ragazzi, serie prodotta da Picomedia e attesa su Rai 1 nell’attuale stagione TV. Il progetto è ispirato al romanzo Il giro della verità (Solferino 2020), firmato da Fabio Bonifacci e coinvolto come sceneggiatore. La direzione, è affidata all’attore e regista Rolando Ravello. Dalle famiglie italiane al mondo dei giovani, sono tante le tematiche affrontate in questa serie tv. Ma vediamo quante puntate sono e quando finisce.

Vivere non è un gioco da ragazzi su Rai 1: quando esce, cast attori, trama e anticipazioni

Vivere non è un gioco da ragazzi: trama e puntate

La trama di Vivere Non è un Gioco da Ragazzi si riallaccia quasi totalmente al contenuto del libro di Bonifacci “Il giro della verità”. La serie racconta la tragica vicenda di Lele, che a soli 17 anni si ritrova al centro di un evento drammatico.

Le riprese sono iniziate lo scorso autunno a Bologna, e terminate nelle prime settimane del 2022. La fiction è stata girata tra l’Umbria, il Lazio ma soprattutto Bologna e dintorni. Dopo un periodo di incertezza e informazioni misteriose, ora è certo che la serie si articolerà in tre serate su Rai 1 per un totale di circa 300 minuti. Per quanto riguarda invece la data di uscita, la serie inizierà lunedì 8 maggio 2023. A divulgare le informazioni principali di Vivere non è un gioco da ragazzi è stata proprio la Rai, attraverso il primo trailer ufficiale della fiction.

Nel cast ci saranno attori molto noti nel panorama dello spettacolo, pronti a vestire nuovi panni. In primis Claudio Bisio, che sarà il commissario Saguatti; Riccardo De Rinaldis è Lele; Matilde Benedusi è Serena; Tommaso Donadoni è Mirco; Pietro De Nova è Pigi; Stefano Fresi è Marco, il papà di Lele; Nicole Grimaudo è la mamma di Lele; Lucia Mascino è Sonia, mamma di Serena; Fabrizia Sacchi è la mamma di Mirco; Fausto Sciarappa; Luca Geminiani.