Stefano Fresi: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, oggi, foto e Instagram

Torna, come ogni sabato che si rispetti, l’appuntamento con Verissimo e con Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi nel salotto più amato dal pubblico di Canale 5, anche l’attore romano Stefano Fresi, che tra pochi giorni sarà al cinema, in tutte le sale italiane, con il nuovo film dal titolo ‘The Land of dreams’. E oggi presenterà la pellicola e si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla sfera privata.

Dagli esordi al debutto di Stefano Fresi

Stefano Fresi è nato a Roma il 16 luglio del 1974 ed è un noto attore e doppiatore. Prima ha studiato Lettere, poi ha lasciato per lavorare e si è avvicinato al teatro, attraverso la musica. Lui, infatti, è anche compositore, cantante e musicista e insieme alla sorella Emanuela e al cognato Toni ha formato un trio comico musicale. Nel 2004, poi, è entrato nel cast di Un medico in famiglia, nel ruolo di Rosalbo e ha iniziato a lavorare sempre di più a teatro.

Tutti i suoi successi al cinema e in tv

Stefano Fresi, poi, ha interpretato il Secco nel film drammatico Romanzo Criminale, ma è anche un doppiatore. Ha recitato nel film Viva l’Italia e in Smetto quando voglio e proprio grazie a questa pellicola ha ottenuto una candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista. Tra i suoi film sul grande schermo e in tv ricordiamo:

Ogni maledetto Natale

Noi e la Giulia

La prima volta (di mia figlia)

La Befana vien di notte

C’è tempo

Il nome della rosa

Ma cosa ci dice il cervello

Figli

Nel 2020, a Natale, è stato protagonista dello spot di Disney+ e nel 2021 ha partecipato a Danza con me, il programma di Roberto Bolle su Rai 1.

Chi è la moglie, figlio

Ma veniamo alla vita privata. Stefano Fresi è felicemente sposato: la fortunata si chiama Cristiana Polegri e anche lei è impegnata nel mondo dello spettacolo. La donna, infatti, è doppiatrice, vocal coach, insegnante di musica e sassofono. E dal loro amore è nato un bimbo, Lorenzo.

Instagram di Stefano Fresi

Stefano Fresi ha un profilo Instagram e con l’account @stefano.fresi vanta 150 mila followers.