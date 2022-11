Stefano Fresi, chi è la moglie Cristiana Polegri: età, carriera, figli, foto e Instagram

Stefano Fresi, noto attore romano, che tra qualche giorno ritornerà al cinema con un nuovo film, oggi si racconterà ai microfoni di Verissimo. Parlerà sì della sua carriera, ma anche della sfera sentimentale e del grande amore che prova per la moglie Cristiana, sua compagna da anni. E mamma del suo bambino.

Chi è Cristiana Polegri e cosa sappiamo di lei

Cristiana Polegri: è lei la moglie dell’attore romano Stefano Fresi, che ha debuttato prima al teatro, poi al grande schermo e in televisione, diventando un volto noto e amato dal pubblico. La donna, classe 1971, non è certo lontana dal mondo dello spettacolo: è doppiatrice, vocal coach, insegnante di musica e sassofono. La sua più grande passione, infatti, resta la musica: ha iniziato con il pianoforte, poi è passata al sax. Ha frequentato la Scuola Popolare di Musica a Roma, si è diplomata al Conservatorio e si è laureata in Economia e Commercio, poi ha suonato con importanti band jazz italiane (e non solo). Ma non solo. Ha anche studiato recitazione e condivide questa passione con il marito.

La storia d’amore con Stefano Fresi

Cristiana è felicemente sposata con l’attore Stefano Fresi, che l’ha conquistata, come ha spiegato al Messaggero, inviandole molti messaggi ‘sia con il telefono sia cartacei’. Dal loro amore, che dura da anni, è nato Lorenzo. E la coppia, che si mostra anche sui social, è complice e affiatata come non mai.

Instagram di Cristiana Polegri

Cristiana ha un profilo Instagram e con l’account @cristianapolegri vanta oltre 2.000 followers. Condivide scatti del suo lavoro e della sua quotidianità, al fianco del marito, del figlio e dei suoi affetti più cari.