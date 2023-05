Vivere non è un gioco da ragazzi, anticipazioni ultima puntata: trama episodi 29 maggio 2023

Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori la nuova miniserie di Rai 1 Vivere non è un gioco da ragazzi, che vede tra i protagonisti Stefano Fresi e Claudio Bisio. Il primo è il papà di Lele, un ragazzo che si mette nei guai e inizia a spacciare pasticche, il secondo è un poliziotto che deve indagare per fare chiarezza sulla morte di un giovane. Ma cosa succederà nell’ultima e imperdibile puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda lunedì 29 maggio? Ecco tutte le anticipazioni e la trama degli episodi.

Cosa è successo nella seconda puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi

Facciamo prima un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo nella seconda puntata, quella andata in onda il 22 maggio. Su Lele, nella penultima puntata, sono aumentate le pressioni della polizia e degli spacciatori, che hanno cercato di tirarlo in direzione opposte. Sono cresciuti anche i rimorsi perché la madre del ragazzo morto ha voluto sapere chi fosse davvero suo figlio, così come gli altri genitori. Un anonimo, però, ha avvertito le famiglie che tutti i ragazzi del gruppo il sabato si drogavano. E la bomba è esplosa, iniziando a rivelare le ferite segrete di qualche genitori e facendo esplodere la crisi tra quelli di Lele. Il ragazzo, intanto, ha riallacciato i rapporti con Serena, ma il poliziotto ha scoperto qualcosa e lo ha costretto a fare i nomi della banda di quartiere da cui compra la droga. I criminali lo hanno capito e lo hanno sequestrato.

Come finisce, trama ultimo episodio di lunedì 29 maggio

Nell’ultima puntata, quella in onda lunedì 29 maggio, il cerchio si stringerà. Lele, sempre più innamorato di Serena, cercherà di prendersi le sue responsabilità, ma scoprirà qualcosa di davvero sconvolgente. Tutti, poi, dovranno fare i conti con se stessi e con delle ferite ancora aperte. La Polizia riuscirà a fare chiarezza? Non ci resta che pazientare ancora un po’ per capire come si concluderà la miniserie, che ha appassionato tutti, giovani e adulti.

Tutti gli episodi, in ogni caso, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play.