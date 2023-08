Anticipazioni Signora Volpe terza puntata mercoledì 2 agosto: trama episodi

Ci siamo, è tutto pronto per un nuovo, emozionante appuntamento con la fiction di Canale 5 Signora Volpe! L’appuntamento è come sempre in prima serata e anche stavolta, le emozioni ed i colpi di scena non mancheranno! Facente parte del genere poliziesco, le vicende della Signora Volpe – Sylvia Fox, interpretata da Emilia Fox – sono ambientate in Italia e non mancheranno di regalare tante soprese e colpi di scena ai telespettatori che resteranno incollati allo schermo! Ma cosa vedremo in quest’avvincente episodio?

Cosa è successo nella precedente puntata di Signora Volpe

Prima di rivelare qualche succoso dettaglio sui nuovi episodi del prossimo appuntamento con la serie estiva di Canale 5 Signora Volpe, facciamo un piccolo passo indietro. Cosa è successo nella puntata precedente? Ricordiamo che la serie è incentrata sulla figura di Sylvia Fox, in apparenza una donna come tante altre: sulla quarantina, intelligente e che risponde alle domande sul proprio lavoro con vaghi riferimenti ad una carriera poco stimolante nella pubblica amministrazione. Tuttavia, a ben vedere, Silvia è un’ex spia britannica di alto livello. Arrivata in Italia per il matrimonio di suo nipote, delusa dal suo lavoro e bisognosa di una vacanza, alcune circostanze la “costringeranno” a mettersi al lavoro.

Invece, secondo episodio intitolato: “Segreti e sacrifici”, la donna ormai stabilitasi in Italia indaga e scopre uno scheletro all’interno di uno scavo archeologico, dal quale emergeranno oscuri segreti. Di cosa si tratterà? Riuscirà Sylvia a superare le difficoltà che si presenteranno lungo il cammino?

Le anticipazioni di mercoledì 2 agosto

Nuove avventure si profilo all’orizzonte per l’indomita Sylvia Fox! Nell’episodio che si appresta ad andare in onda, intitolato: “Tartufi e tradimenti”, quando il figlio di un amico viene arrestato per omicidio, Sylvia inizia ad indagare. La sua attività di indagine porta allo scoperto tutta una serie di ricatti e di amori clandestini. Come staranno davvero le cose, riuscirà la donna a fare chiarezza sulla vicenda? Per scoprirlo non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e sintonizzarci poi puntuali su Canale 5!