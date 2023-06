Anticipazioni Temptation Island 2023 prima puntata lunedì 26 giugno 2023: coppie in gara, tentatori e tentatrici, cosa vedremo in tv

Sta per iniziare una nuova edizione di Temptation Island 2023 e tutti i fan del programma sono in trepida attesa. La prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno 2023 su Canale 5 alle 21.30 circa con la conduzione di Filippo Bisciglia. Ecco quali sono le coppie in gara e qualche anticipazione inedita. Quali saranno i colpi di scena di quest’anno?

Inizia una nuova edizione di Temptation Island 2023

Tutti i fan di uno dei programmi più chiacchierati d’Italia sta per iniziare: l’appuntamento è fissato per ogni lunedì alle 21.30 per sei puntate in totale e non ci sarà il day time. Chi non potrà vedere le puntate in diretta, potrà collegarsi su internet e guardarle in streaming su Mediaset play. Ma quali sono le coppie in gara? La primissima ad essere stata rivelata dal programma è quella composta da Gabriela e Giuseppe e ha già fatto molto discutere. I due stanno insieme da ben 7 anni, ma lei ha rinunciato a tutto per lui, anche alla scuola. Poi, ha scoperto che lui la tradisce da un anno su un sito d’incontri. Insomma, non propongono un modello sano di vivere le relazioni. Ecco il loro video di presentazione:

Quali sono le altre coppie in gara?

Ecco quali sono le altre sei coppie in gara:

Alessia e Davide : stanno insieme da ben 11 anni, ma lei ha avuto per due anni e mezzo una relazione parallela con un uomo molto maturo. Lui l’ha scoperta, ma ha preferito aspettare che fosse lei a confessare. Nell’ultimo anno Alessia ha fatto di tutto per riconquistare l’amore del fidanzato, ma senza successo.

Daniele e Vittoria : questa è una storia molto difficile perché lei vuole a tutti i costi un figlio, mentre lui è convinto che non ci siano i presupposti perché litigano sempre, troppo. Lei lo ha messo davanti ad una scelta: "O facciamo un figlio o ti lascio", come finirà questa storia?

Manu e Isabella: vengono da due ceti sociali molto diversi, infatti, mentre lei è molto ricca ed è cresciuta in centro a Milano, lui viene dai quartieri popolari. Vorrebbero andare a convivere, ma non riescono a trovare un punto d'incontro. Ecco il loro video di presentazione:

Le ultime tre coppie in gara, concorrenti, tentatori e tentatrici

Quest’anno le coppie in gara saranno ben sette. Ecco le ultime tre, svelate da pochissimo sui social del programma:

Francesca e Manuel : stanno insieme da quasi tre anni, ma la situazione non è delle migliori. Sono in un continuo tira e molla, dove lui la lascia spesso e dopo poco tempo torna ad implorare il suo amore. Francesca ha scritto al programma perché vorrebbe che Manuel prendesse una decisione definitiva: stare con lei oppure no.

Ale e Federico : sono due persone molto diverse perché lei non vede l'ora di sposarsi e fare figli, mentre lui non ha neanche mai pensato al matrimonio. Ale ha anche pianto durante la video intervista.

Mirko e Perla: Perla è salernitana, ma ha lasciato tutto: la sua terra, il mare, le amiche e la famiglia per trasferirsi da lui, a Chieti. Dopo due anni di convivenza e tre di fidanzamento non è più felice perché lui è apatico e lei si annoia nella città. Ecco il video di presentazione:

Anticipazioni sulla prima puntata

Non sappiamo bene cosa accadrà, ma sicuramente tutte le coppie arriveranno sull’isola sarda e inizieranno ad esplorare il resort di lusso in cui risiederanno. Non solo, avverranno già i primi incontri con i tentatori e le tentatrici di quest’edizione, i cui nomi non sono ancora stati rivelati. Alcuni fan dello show credono che qualche coppia è destinata a lasciarsi già dalla prima puntata, ma sarà vero? Non lo sappiamo, ma potrebbe già succedere qualcosa di inaspettato. Sicuramente si inizieranno a delineare alcuni disequilibri.