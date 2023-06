Temptation Island 2023: chi sono i tentatori e le tentatrici, quando inizia

Lunedì 26 giugno 2023 in prima serata su Canale 5 torna Temptation Island, il programma televisivo che fa discutere ogni estate. Sei coppie non sposate decidono di mettere alla prova la loro relazione in un paradisiaco resort in Sardegna, dove vengono separate e circondate da tentatori e tentatrici pronti a sedurli. Per 21 giorni, i fidanzati e le fidanzate devono resistere alle tentazioni e affrontare i falò di confronto, dove possono vedere dei video che mostrano il comportamento del loro partner. Al termine del viaggio nei sentimenti, ogni coppia deve scegliere se rimanere insieme o separarsi. In questo articolo andiamo a scovare le possibili identità dei tentatori e delle tentatrici che faranno di tutto per mettere alla prova la stabilità e l’unione delle coppie, in balìa delle insidie!

Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2023

I tentatori

Tra i possibili tentatori di Temptation Island 2023 potrebbero esserci alcuni volti noti di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che spesso fa da trampolino di lancio per altri reality show. Tra questi, si ipotizza la presenza di Giulio Raselli, ex corteggiatore e poi tronista, Daniele Schiavon, scelto dalla tronista Giulia Quattrociocche, e Andrea Della Cioppa, molto apprezzato dal pubblico. Un altro nome che circola come possibile tentatore è quello di Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, ma la sua partecipazione sembra essere stata esclusa a causa di uno spoiler sulla sua presenza.

Le tentatrici

Anche tra le possibili tentatrici di Temptation Island 2023 potrebbero esserci alcune ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Tra queste, si parla di Alessia Spagnulo, ex pretendente di Luca Daffrè, e Alessia Bologna, un’altra non scelta dallo stesso tronista. Altre indiscrezioni vedono Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Davide Donadei, come possibile tentatrice, ma la sua partecipazione sembra essere stata smentita dalla stessa interessata.

I protagonisti nascosti del reality

