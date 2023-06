Quando inizia e quando finisce Temptation Island 2023? Le coppie e i tentatori

Il viaggio nei sentimenti, quello più lungo e amato di sempre, sta per iniziare. E i fan possono attivare il conto alla rovescia perché dopo un periodo di assenza, su Canale 5 sta per sbarcare, ancora una volta, Temptation Island, quel programma dove protagoniste sono coppie di fidanzati, per il momento poco noti, che hanno deciso di partecipare. E di mettersi in gioco per capire se la storia sia davvero importante o se sia il caso di chiudere il capitolo e ricominciarne un altro. La decisione sarà, come sempre, davanti al falò, lì dove i fidanzati e le fidanzate dopo alcuni giorni di permanenza nei villaggi, dove vivranno ‘separati’, si ritroveranno. Chi cadrà nella tentazione? E chi, invece, capirà l’importanza della persona che ha accanto? Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, pronto a entrare nelle case di milioni di italiani. Tra gelosie, tradimenti e amore che torna.

Data di inizio e data di fine di Temptation Island 2023

La data d’inizio del programma, quella da cerchiare in rosso, è lunedì 26 giugno. Su Canale 5, in prima serata, tra pochissimi giorni andrà in onda la prima puntata, quella dove verranno presentate le coppie e i tentatori e le tentatrici che vivranno con loro per diverse settimane. Il reality show andrà avanti, molto probabilmente, fino al 31 luglio, quindi terrà compagnia agli italiani per buona parte dell’estate!

Tutte le coppie di Temptation Island 2023

Sono sette, come sempre, le coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island. Si tratta di fidanzati e fidanzate per il momento ancora poco noti al pubblico: loro hanno pensato bene di mettersi a nudo, in gioco, su quell’ultima spiaggia dei sentimenti, lì dove tutto è decisivo. E lì dove avranno modo di vedere, grazie alle telecamere, i comportamenti del proprio compagno/a. Ci saranno tradimenti e colpi di scena? Vediamo, intanto, tutti i protagonisti e le loro storie. Fatte di alti, bassi, punti di incontro. E di scontro.

Gabriela e Giuseppe

Gabriela e Giuseppe sono fidanzati da 7 anni e come ha spiegato la ragazza, nel video di presentazione, lei per lui ha sacrificato tutto. “A lui dava fastidio tutto, anche se andavo a comprare il pane da sola”. A gennaio 2023, però, ha scoperto che Giuseppe si è iscritto su un sito di incontri. E ora la fiducia barcolla.

Alessia e Davide

Alessia ha 32 anni, è fidanzata con Davide da 11 anni e ha deciso di partecipare al programma perché ha avuto una relazione di circa 2 anni con un uomo più grande. Ora Davide lo ha scoperto e lei sta cercando di riconquistarlo: ce la farà? Davide ha deciso di partecipare per capire se riesce a perdonarla e a dimenticare.

Vittoria e Daniele

Vittoria e Daniele sono di Roma e sono fidanzati da 4 anni, convivono da subito. Daniele ha scritto al programma perché non è pronto per diventare papà. Lei, invece, vorrebbe una famiglia tutta sua.

Manu e Isabella

Manu e Isabella sono fidanzati da 3 anni e mezzo. I due ‘provengono’ da due realtà diverse: lui è della periferia di Milano, lei ha sempre vissuto nel centro della città. “Sono molto innamorato di lei, sogno un futuro con lei, ma non troviamo un punto d’incontro su dove andare a convivere” – ha spiegato il ragazzo. Isabella, invece, non è convinta degli atteggiamenti di Manu.

Francesca e Manuel

Francesca e Manuel sono fidanzati da 2 anni e quattro mesi, tra continui tira e molla. “Io sono sempre lì che aspetto” – ha detto la ragazza, stanca di questa instabilità. Riusciranno a trovare un punto di incontro?

Alessia e Federico

Alessia e Federico sono fidanzati da 3 anni e vivono a Trieste. “Sono stanca del mio fidanzato, vorrei maggiori certezze, vorrei una famiglia, un matrimonio” – ha detto Alessia. I due hanno due visioni diverse del futuro e partecipano al programma per capire come andrà. “O ci sposiamo o ci lasciamo”. Come andrà a finire?

Mirko e Perla

Mirko e Perla sono fidanzati da 5 anni. È stata lei a scrivere al programma: ‘Per amore, da Salerno, mi sono trasferita a Rieti, ma oggi lui non mi rende felice, è una persona apatica’. I due riusciranno a capire come fare per mantenere in piedi questa relazione? L’amore trionferà?

La location di Temptation Island

Lo sfondo di ‘Temptation Island’ è sempre quello del villaggio di lusso in Sardegna, l’Is Morus Relais. Non mancheranno i falò di confronto, lì dove tutto si deciderà: le storie continueranno o le coppie si diranno addio? Qualcuno deciderà di uscire dal programma mano nella mano con un tentatore o una tentatrice? Su di loro, tra l’altro, non c’è ancora nessuna novità: per scoprire tutto non ci resta che seguire la trasmissione.

In ogni caso, l’appuntamento, con la prima puntata, è per lunedì 26 giugno a partire dalle 21.30 circa. Siete pronti? Bisogna solo attivare il conto alla rovescia!