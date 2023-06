Temptation Island 2023, la confessione di un fidanzato: ‘La tradivo’, chi è e cosa è successo

Per tutti gli appassionati di Temptation Island il conto alla rovescia è iniziato già da qualche giorno, in attesa del programma che accenderà i riflettori su cinque coppie che, al termine del programma, decideranno se lasciarsi o restare insieme. Un reality che prenderà il via il prossimo 26 giugno sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, e che si annuncia già ricco di sorprese.

Una coppia è già in crisi

A una settimana dall’avvio del programma, una coppia sembra sia già ai ferri corti. A rivelare l’indiscrezione è Amedeo Venza, sempre super-informato sul gossip. Nel corso delle riprese, già in corso da giorni, uno dei fidanzati avrebbe confidato agli altri che ha intenzione di farsi lasciare dalla sua compagna che già tradiva da tempo.

La notizia bomba ha stimolato la curiosità del pubblico

Una vera e propria bomba sulla trasmissione, quella che ha lanciato Venza, e che ha creato grande curiosità tra i fan del programma che si domandano chi può essere il ragazzo in questione. Al momento le coppie che prenderanno parte a Temptation Island sono: Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittoria e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, e i telespettatori non vedono l’ora di seguire sul piccolo schermo le storie dei protagonisti che, inevitabilmente, creano simpatie e solidarietà tra il pubblico.

Quali saranno le coppie che resisteranno e quali quelle che si separeranno?

Tutta da seguire anche questa nuova edizione del reality che vedrà, ancora una volta, alla conduzione Filippo Bisciglia. I fidanzatini saranno chiamati in questi 21 giorni del programma a mettere alla prova il loro amore, vivendo separati l’esperienza nel suggestivo scenario che offre la Sardegna. Sia per i fidanzati che per le fidanzate ci saranno dei tentatori che metteranno ulteriormente alla prova il legame. Non resta che vedere quali saranno che coppie che decideranno di lasciare la trasmissione insieme e quali, invece, da separati.