Coppie Temptation Island 2023: quali sono, concorrenti e tentatori

Ci siamo, dopo un anno di fermo e l’esperimento (flop) di Ultima Fermata, una nuova e scoppiettante edizione di Temptation Island è pronta a partire! Anche quest’anno il reality che mette alla prova le relazioni dei concorrenti che hanno deciso di prendervi parte è in procinto di cominciare. Alla conduzione ritroveremo un volto storico del programma, ovvero Filippo Bisciglia che guiderà i telespettatori tra le vicissitudini delle coppie. Sicuramente i colpi di scena e le emozioni, che terranno il pubblico da casa incollato allo schermo, non mancheranno! Ma chi sono le coppie in gara ed i tentatori?

Temptation Island, Gianluca Costantino fuori dal cast? Cosa è successo, regolamento

Le coppie della nuova edizione di Temptation Island

La nuova e molto attesa edizione di Temptation Island è prevista per il prossimo 26 giugno su Canale 5. Alla luce di ciò, emergono – seppur in maniera graduale – tutti i dettagli sulle coppie che quest’anno prenderanno parte al programma, sfidando le tentazioni e mettendo alla prova il loro amore. Al momento, non sono ancora note tutte le coppie. Se ne conosce solamente la prima, che è formata da Gabriella e Giuseppe. I due stanno insieme da 7 anni e a scrivere al programma è stata lei per un bizzarro motivo: “Per lui ho sacrificato tutto: amicizie, scuola, famiglia perché a lui dava fastidio che andavo a prendere il pane da sola. A gennaio 2023 ho scoperto che lui, di nascosto, si era iscritto sopra un sito di incontri. Però, per sbaglio, il cretino dà il mio numero e mi arriva un messaggio su WhatsApp con scritto: “Ciao, stasera ci dobbiamo vedere?”. Ma poi, che scemo! A stento sa l’italiano e si faceva chiamare American Boy!”

Gli “Oriele” tra le coppie?

Ora, non mancano le indiscrezioni e i nomi su chi potrebbe entrare a far parte di questa nuova scoppiettante edizione del reality. Tra i tanti nomi spuntano anche quelli di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, coppia che ha preso parte all’ultima edizione del GF VIP. Tra i due ci sono sempre stati alti e bassi ma ora, pare che le cose vadano meglio. Al momento la loro presenza a Temptation Island è tutta da accertare, non ci resta che pazientare ancora un po’ e scoprire se intraprenderanno questa nuova avventura insieme!