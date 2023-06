Temptation Island, Gianluca Costantino fuori dal cast? Cosa è successo, regolamento

Il viaggio nei sentimenti, quello di Temptation Island, sta per partire. E i fan della trasmissione di Canale 5, che lo scorso anno hanno dovuto fare a meno di coppie e tentatori, non vedono l’ora. Protagoniste del reality show diverse coppie, che dovranno mettere alla prova il loro amore: fidanzati in villaggi separati, con loro tentatori e tentatrici. L’amore sarà più forte di tutto? Qualcuno, davanti all’iconico falò, deciderà di fare marcia indietro, chiudere la porta e ricominciare da zero? Tra domande e supposizioni, una certezza c’è: il programma ancora non è iniziato e il gossip è già impazzito. Qualche giorno fa gli esperti di gossip, seguitissimi sui social, Amedeo Venza e Deianira Marzano, avevano parlato dell’arrivo in Sardegna, come tentatore, dell’ex concorrente del GF VIP Gianluca Costantino. E ora è proprio su di lui che sono puntati i riflettori. Il motivo? Sarebbe stato fatto fuori per aver violato il regolamento.

Perché Gianluca Costantino è stato ‘cacciato’ da Temptation Island come tentatore

Alessandro Rosica sui proprio canali social ha lanciato la bomba. E il gossip è impazzito. Stando al suo racconto, Gianluca Costantino sarebbe stato fatto ‘fuori’ dal cast del tentatori e la sua partecipazione sarebbe saltata all’ultimo minuto. Motivo? Avrebbe parlato, spoilerato, anziché partire alla volta della Sardegna senza rilasciare anticipazioni di nessun tipo.

“Clamoroso. L’ex gieffino Gianluca Costantino silurato all’ultimo secondo da Temptation Island – ha spiegato Rosica su Instagram. “Mentre i suoi colleghi sono partiti e hanno cominciato oggi le registrazioni, lui è stato fatto fuori dal cast tentatori. La causa emersa da dietro le quinte? Aver spoilerato la sua entrata. Zero tolleranza dagli autori. E voi cosa ne pensate?” – ha chiesto l’esperto di gossip.

Raffaella Mennoia contro gli spoiler del programma

D’altra parte, già qualche giorno fa Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e una delle autrici del programma, su Instagram aveva detto la sua contro gli spoiler. “Gli spoiler, prima che inizi un programma tv, sono ad unico vantaggio di chi li scrive. A totale svantaggio del protagonista”. Più chiaro di così. Quello che è certo, almeno per il momento, è che le registrazioni del reality, lì dove i sentimenti restano i protagonisti, sono iniziate e da lunedì 26 giugno, salvo cambiamenti del palinsesto, i fan potranno sintonizzarsi su Canale 5. Affezionarsi alle coppie, gioire, ridere con loro. Ed emozionarsi.