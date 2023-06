Temptation Island 2023, svelata la prima coppia: chi sono Gabriela e Giuseppe

Sta per iniziare una nuova stagione di uno dei reality più attesi: Tempation Island. La prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno e vedrà arrivare in Sardegna numerose coppie, oltre a tentatori e tentatrici che metteranno a dura prova il loro amore. Mediaset ha appena rivelato quale sarà la prima coppia dello show con un breve video-rivelazione pubblicato sui social. Sono subito scattate le polemiche per le parole di lei durante l’intervista. Ecco chi sono Gabriela e Giuseppe e cos’è successo.

Svelata la prima coppia di Temptation Island 2023: ecco chi sono

Dopo una lunga attesa del pubblico affezionato del reality, finalmente è stata svelata la prima coppia che approderà, anche quest’anno, al resort di lusso Is Morus Relais in provincia di Cagliari. Come di consueto, lo show durerà in totale sei puntate. I primi ad arrivare sull’isola saranno Gabriela e Giuseppe, una coppia partenopea che sta insieme da ben sette anni. Ecco il video di presentazione pubblicato dalla pagina Instagram ufficiale dello show:

La storia di Gabriela e Giuseppe

Gabriela nel video racconta la loro storia e le sue parole sono molto dure, inaccettabili: “Ciao, io sono Gabriela. Io e Giuseppe siamo fidanzati da sette anni. Io per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola”. Fin da questo primo momento è evidente la tossicità del rapporto e la gelosia morbosa di lui. Ma non è tutto, perché lei ha continuato il racconto: “A gennaio 2023 scopro che lui si è iscritto, di nascosto, ad un sito d’incontri. Per sbaglio il cretino ha dato il mio numero e mi arriva un messaggio whatsapp: ‘ciao, ma stasera ci dobbiamo vedere?'”.

Le polemiche per un modello di relazione tossico

Sono arrivate subito, come era prevedibile, le polemiche e reazioni di sdegno nei commenti. Molto donne hanno fatto notare come sia sbagliato promuovere e diffondere questi modelli tossici di relazione. “Ha dovuto anche rinunciare alla scuola per lui? Inaccettabile” ha commentato una ragazza. Un’altra ha aggiunto: “Con tutti i femminicidi degli ultimi tempi, le donne non hanno ancora imparato che i loro diritti devono essere rispettati?”. Non sempre è semplice uscire da queste dinamiche tossiche e patriarcali, inoltre, in Italia i dati sono decisamente allarmanti: secondo i dati del Viminale, dal 2022 avvengono, in media, 8 femminicidi al mese. I quali, non sono che la punta dell’iceberg di comportamenti violenti e di controllo.