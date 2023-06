Temptation Island 2023, quali sono le coppie: tentatori e dove si svolge

Sta per iniziare una nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia e tutto l’affezionato pubblico è già in fermento. Nei giorni scorsi sono state svelate le prime tre coppie che parteciperanno al reality, siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutte le anticipazioni sulle coppie, i tentatori e dove si trova il resort da sogno. Con il viaggio nei sentimenti che sta per partire.

Temptation Island 2023: dove si svolge e quando inizia

Temptation Island 2023 sta per iniziare: la prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno su Canale 5 dalle ore 21.45. Come al solito, ci saranno 7 coppie in totale (forse anche qualche coppia vip) e dovranno rimanere sull’isola per ben 21 giorni. Saranno separati e vivranno in un hotel di lusso in compagnia di tentatori e tentatrici che cercheranno di sedurli. Al termine dello show, o anche prima, la coppia deciderà se rimanere insieme oppure separarsi. Lo show si svolge in Sardegna, presso il resort di lusso Is Morus Relais. Non sono stati ancora resi noti i nomi dei tentatori e delle tentatrici di quest’anno.

La prima coppia in gara: Gabriela e Giuseppe

La prima coppia in gara rivelata dallo show ha suscitato moltissime critiche. Gabriela nel video di presentazione ha raccontato la loro storia e le sue parole sono molto dure, inaccettabili: “Ciao, io sono Gabriela. Io e Giuseppe siamo fidanzati da sette anni. Io per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola”. Fin da questo primo momento è evidente la tossicità del rapporto e la gelosia morbosa di lui. Ma non è tutto, perché lei ha continuato il racconto: “A gennaio 2023 scopro che lui si è iscritto, di nascosto, ad un sito d’incontri. Per sbaglio ha dato il mio numero e mi arriva un messaggio WhatsApp: ‘ciao, ma stasera ci dobbiamo vedere?’”. Insomma, un modello relazione tossica.

La seconda coppia in gara: Alessia e Davide

Loro sono due giovani trentenni che stanno insieme da ben 11 anni. Lei ha avuto una relazione parallela con un uomo molto più grande per ben due anni. Davide l’ha scoperto quasi subito, ma ha preferito far finta di nulla fino a quando lei non ha confessato tutto. Alessia ha iniziato a corteggiarlo e ha fatto di tutto per riconquistarlo, ma senza successo. Così ha scritto al programma: “Alla fine dello show vedremo se possiamo recuperare il rapporto o dovremo allontanarci per sempre”.

La terza coppia in gara: Vittoria e Daniele

Entrambi di Roma, stanno insieme da quattro anni e le cose non vanno molto bene. Lei vorrebbe tantissimo avere un figlio, ma lui è convinto che non sia il momento giusto perché litigano davvero troppo e non ci sono i presupposti giusti. Inoltre, si sente molto pressato da questa richiesta perché pare che lei lo abbia messo alle strette: “Entro novembre o facciamo un figlio oppure ti lascio“, avrebbe detto lei, secondo quanto ha dichiarato Daniele nella lettera al programma.