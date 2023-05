Anticipazioni Terra Amara episodi dal 22 al 28 maggio 2023: trama

Una nuova settimana di “Terra Amara” per gli spettatori, che nei prossimi giorni vedranno gli episodi dal 22 al 28 maggio 2023. Per quello che riguarda lunedì, le indagini su Ercument verranno chiuse. La famiglia Yaman organizzerà una conferenza stampa, con Emel che dichiara pubblicamente come suo fratello sia stato ucciso dalla malavita organizzata per un debito non saldato.

Come evolverà l’omicidio di Ercument?

È previsto l’incontro tra Hunkar e Demir con Yilmaz e Fekeli, con entrambe le famiglie che decidono di concludere la guerra tra loro. Anche Zuleyha cercherà di trovare la pace con Mujgan: una proposta che la dottoressa rifiuterà, comunicando come la sua guerra, invece, “sia appena iniziata”. La dottoressa invierà un video a Demir, con questo che credeva fosse un multimediale legato alle partite di calcio. Del contenuto non si riesce a capire nulla, poichè non è possibile mandarlo in onda per il proiettore rotto.

Fekeli vuole sposarsi

Nel frattempo, Fekeli vuole chiedere la mano di Gultem alla famiglia Yaman. Per il matrmonio, Zuleyha si mette all’opera per confezionare il vestito da sposa per la ragazza. Alla fine, la protagonista deciderà di regalargli il proprio vestito da sposa, che avrebbe dovuto utilizzare nel suo matrimonio con Yilmaz. Intanto, Saniye ha scoperto cosa gli tramava alle spalle Gaffur: aveva venduto i suoi gioielli, al fine di coprire un pesante debito contratto con Hatip. Fekeli, mentre è seduto alla locanda di Ferhat, sente due uomini discutere su come comprare la raffineria di Hulusi.

Le terre di Cukurova

I due uomini, oltre alla raffineria di Hulusi, hanno un progetto più grande: conquistare le terre Cukurova, diventandone i nuovi padroni e togliendo di mezzo qualsiasi cosa si opponga a loro. I due sconosciuti, come sente Fekeli, vogliono fare perno sulle persone più conosciute del paese, e tra i nomi compare in modo anche la figura di Demir.