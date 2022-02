Chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon, l’attore di DOC? Età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Pierpaolo Spollon, ma conosciamolo meglio e scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata!

Chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon?

Pierpaolo Spollon è un giovane attore, ora protagonista della seconda stagione di Doc nelle tue mani dopo il successo riscosso diverse settimane fa con la fiction Blanca, sempre su Rai 1. Della sua vita privata, però, non abbiamo molte informazioni: sembra essere geloso e riservato e sui social, dove è molto attivo, non fa trapelare nulla. Nel suo passato, però, c’è stata una donna, Angela, che Spollon avrebbe conosciuto al Liceo: i due avrebbero avuto una storia d’amore molto importante, ma non ci è dato sapere se il rapporto è terminato o sta continuando lontano dai riflettori.

Chi è Pierpaolo Spollon? Età, carriera e serie tv

Pierpaolo Spollon è un giovane attore nato a Padova il 10 febbraio del 1989. Nel 2008 ha partecipato a un provino e il regista Alex Infascelli lo ha notato e gli ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Da Padova Pierpaolo si è trasferito nella Capitale per studiare recitazione al Centro Sperimentale. Ha preso parte a diverse serie tv di successo, recentemente lo abbiamo visto anche in Che Dio ci Aiuti 6 e ora è di nuovo sul piccolo schermo con la seconda stagione di Doc nelle tue mani.