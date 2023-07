Anticipazioni Tim Summer Hits domenica 16 luglio: scaletta e ospiti

Rimini la prossima tappa dell’appuntamento con Rai 2 in onda in prima serata continua ad inanellare successi e sbancare l’Auditel. Il programma sarà ospite della città romagnola in piazza Fellini, e andrà in onda il 16 luglio in prime time. Ci aspetteranno ancora i mitici conduttori Andrea Delogu e Nek che si rispolvera così nella nuova veste di show man. la prossima tappa dell’appuntamento con TIM Summer Hits . Lo show musicale diin onda in prima serata continua ad inanellare successi e sbancare l’Auditel. Il programma sarà ospite della città romagnola in piazza Fellini, e andrà in onda il 16 luglio in prime time. Ci aspetteranno ancora i mitici conduttoriche si rispolvera così nella nuova veste di show man.

La scaletta e gli ospiti

La bellissima piazza Fellini di Rimini sarà dunque la scenografia di questa nuova puntata di TIM Summer Hits. I padroni di casa Andrea Delogu e Nek ancora una volta presenteranno al pubblico numerosi artisti di fama nazionale ed internazionale. E che promettono di regalare momenti indimenticabili di pura divertimento al pubblico a casa. A far da padrone i brani più in voga dell’estate 2023. Come sempre non tradiranno gli Autogol con le loro incursioni e con la loro verve che gli permette di strappare interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata. Non mancheranno poi i collegamenti dal box di Rai Radio 2 che, per le date riminesi, sarà presieduto da LaMario. Ospiti di questa puntata: Aka 7even, Alexia, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Blanco, Ciccio Merolla, Claude, Coma_Cose, Diodato, Elettra Lamborghini, Emma, Gabry Ponte e Hosanna, Gaia, LDA, Mara Sattei, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga e Nek, Rocco Hunt, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe. TIM Summer Hits, sarà visibile in contemporanea anche su Rai Radio 2 e disponibile su Rai Play. La scorsa puntata dell’erede del Festivalbar ha conquistato un milione e trecentoquindici mila spettatori, pari al 9,9 percento di share. Staremo a vedere se anche questo appuntamento estivo confermerà i dati pregressi e le attese. Occhi puntati quindi su Andrea Delogu e Nek.