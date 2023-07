Tim Summer Hits domenica 2 luglio 2023: cantanti, scaletta, ospiti, a che ora inizia, dove vederlo in tv

Dopo il grande successo della prima puntata è ancora musica per l’estate con TIM Summer Hits, in onda questa sera in prima serata su Rai Due. Immancabile la coppia di affiatatissimi conduttori Andrea Delogu e Nek e sarà ancora Roma la città che ospiterà la kermesse. Ancora una volta si alterneranno artisti nazionali ed internazionali, tutti molto noti soprattutto alle nuove generazioni, che si esibiranno con i loro brani più in voga e di successo.

Il parterre degli artisti della kermesse

Il cast d’eccezione del secondo appuntamento con la grande musica di TIM Summer Hits è composto da Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Boomdabash, Bresh e Dargen D’Amico. Poi Emma Marrone, Fabrizio Moro, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Guè, Irama e Rkomi, LDA, Leo Gassman, Marco Mengoni e Elodie, Madame Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rosa Chemical, Tananai e Tedua. Ci saranno anche i simpaticissimi Autogol a cui è riservata la presenza fissa nel backstage, e che proveranno a strappare interessanti curiosità agli ospiti della serata con battute al vetriolo e simpatiche interviste. Diversi i collegamenti con la nota speaker Ema Stokholma direttamente dal box di Rai Radio Due. TIM Summer Hits sarà visibile in contemporanea anche su Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay ed è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv. Sono infine quattro i partner dell’evento: TIM – title sponsor, Suzuki – Auto del TIM Summer Hits, Carrefour e Canta Tu.

Lo share della prima puntata

TIM Summer Hits è un programma registrato in Piazza del Popolo a Roma e ha raggiunto, durante la prima puntata su Rai Due due milioni e centomila spettatori, pari al 14,4 percento di share. Si tratta del programma più commentato al netto degli eventi sportivi con settantaduemila e ottocento interazioni social.

