Tim Summer Hits 2023 su Rai 2: ecco quando, a che ora, ospiti e scaletta

Il Tim Summer Hits è nato nel 2022 come un branded content di Rai Pubblicità, prodotto da FriendsTV, con l’obiettivo di intrattenere e intercettare il pubblico più giovane, offrendo loro la possibilità di assistere gratuitamente a dei concerti live con artisti di punta del panorama musicale italiano. Il successo della prima edizione è stato tale da convincere la Rai a riproporre il format anche quest’anno, con una formula ancora più ricca e coinvolgente. Il Tim Summer Hits si conferma così come uno degli eventi musicali più amati dell’estate, capace di sfidare la concorrenza di altri programmi simili come Battiti Live su Italia 1.

Quindi se siete alla ricerca di un evento che vi faccia ballare, cantare e divertire con i vostri artisti preferiti, non potete perdervi il Tim Summer Hits 2023, il festival musicale che animerà le piazze di Roma e Rimini con sei appuntamenti da non perdere. Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Tim Summer Hits 2023: quando e dove si svolgono i concerti

I concerti del Tim Summer Hits 2023 si svolgeranno in due location diverse: Roma e Rimini. La capitale ospiterà le prime tre serate dello show, che si sono tenute in Piazza del Popolo sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno. Poi sarà la volta della riviera romagnola, che accoglierà il festival nell’evocativo Piazzale Fellini per altre tre serate, giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio.

A che ora va in onda e dove vederlo

I concerti del Tim Summer Hits 2023 saranno registrati e poi trasmessi in prima serata su Rai 2 nelle seguenti date:

25 giugno, 2 luglio e 9 luglio per le date di Roma

16, 23, 30 luglio per le date di Rimini

Ogni puntata avrà inizio alle ore 21 circa e durerà circa due ore. L’evento sarà trasmesso in simulcast anche su Rai Radio2 dagli studi di via Asiago con Diletta Parlangeli e sul canale 202 del digitale terrestre. Inoltre, sarà disponibile su RaiPlay e RaiPlay Sound per chi volesse rivederlo o ascoltarlo in streaming.

I conduttori e gli ospiti

A condurre le serate del Tim Summer Hits 2023 ci saranno Andrea Delogu e Nek, due volti molto amati dal pubblico di Rai 2 che, legati dalla passione per la musica, sapranno coinvolgere la platea a casa e quella presente in piazza. Dal backstage ci saranno invece Gli Autogol, che parteciperanno con le loro divertenti incursioni e intervisteranno gli artisti ospiti. Ema Stokholma realizzerà alcuni contenuti extra che saranno disponibili sui social di Rai Radio2.

Sul palco del Tim Summer Hits 2023 saliranno ben 70 artisti, tra i più famosi e apprezzati del momento. Tra questi ci saranno:

Giorgia

Marco Mengoni

Arisa

Emis Killa

Fedez

Articolo 31

Annalisa

Fabio Rovazzi e Orietta Berti

Ana Mena

Angelina Mango e Tedua

Anna e Capo Plaza

Baby K

Boomdabash

Boro e Oriana

Bresh

Carl Brave

Ariete

Clara

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Dargen D’Amico

Elodie

Emma

Fabrizio Moro

Achille Lauro e Rose Villain

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gaia

Gianmaria

Irama e Rkomi

Leo Gassman

Lda

Levante

Madame e Mara Sattei

Matteo Romano, Luigi Strangis

Max Pezzali

M¥ss Keta

Mr. Rain

Paola e Chiara

Piero Pelù e Alborosie

Pinguini Tattici Nucleari

Raf, Renga, Nek

Rhove

Rocco Hunt e Rosa Chemical

Sangiovanni

Shade e Federica Carta

Sophie And The Giants

Tananai

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tony Effe, Wax, Wayne

Un evento da non perdere

Il Tim Summer Hits 2023 è un evento da non perdere per tutti gli amanti della musica e dell’estate. Si tratta di un’occasione unica per ascoltare i successi musicali del momento, cantati da artisti di grande talento e carisma. Inoltre, il festival è anche un modo per sostenere la ripresa e il turismo delle zone colpite dalla terribile inondazione di quest’anno, dimostrando solidarietà e vicinanza alle popolazioni locali. Infine, il Tim Summer Hits 2023 è anche un’esperienza divertente e coinvolgente, grazie alla conduzione di Andrea Delogu e Nek e alle incursioni de Gli Autogol. Insomma, un appuntamento da non perdere per vivere al meglio l’estate 2023!