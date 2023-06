Tim Summer Hits 2023 a Roma: scaletta cantanti 18 giugno, chi ci sarà stasera sul palco

Dopo il debutto, è tutto pronto per il secondo e imperdibile appuntamento di stasera con il Tim Summer Hits 2023, il ‘concerto’ itinerante che, ancora una volta, fa tappa a Roma. Nella città senza tempo, sullo sfondo di Piazza del Popolo. Alla conduzione la veterana Andrea Delogu, questa volta affiancata da Nek, che ha preso il posto di Stefano De Martino. Con loro, dietro le quinte, i ragazzi dell’Autogol, il trio amatissimo e seguitissimo sul web. Ma chi salirà sul palco questa sera, domenica 18 giugno?

Chi ci sarà stasera domenica 18 giugno al Tim Summer Hits a Roma

La scaletta ufficiale con l’ordine di esibizione di questa sera, domenica 18 giugno, ancora non è stata resa nota, quindi i fan dell’evento, uno dei più attesi dell’estate, dovranno pazientare ancora un po’. Una certezza, però, c’è: sono davvero tantissimi gli ospiti che si esibiranno sul palco del Tim Summer Hits 2023, durante le serate a Piazza del Popolo a Roma. Ci saranno: Fedez, Annalisa, Rocco Hunt, Takagi & Ketra, Gaia, Colapesce & Dimartino, Gazzelle, Sangiovanni, Coma_Cose. Ma anche Marco Mengoni, Giorgia, Elodie, Irama, Rkomi, Madame. E poi, Max Pezzali, Achille Lauro, Annalisa, Emma, Tommaso Paradiso, M¥SS KETA, Paola e Chiara, Rovazzi, Orietta Berti.

Biglietti e quando vedere il concerto su Rai 2

Non serve nessun biglietto per seguire il Tim Summer Hits. I fan dovranno solo avere tanta pazienza e ‘posizionarsi’ dietro le transenne con largo anticipo, per godersi lo spettacolo. Live e in forma gratuita. Chi, invece, non riesce ad accedere a Piazza del Popolo non deve temere: il Tim Summer Hits andrà in onda anche su Rai 2 e su Rai Radio 2 a partire da domenica 25 giugno, questa volta in prima serata. Dopo Roma, il concerto itinerante sbarcherà a Rimini, a Piazzale Fellini, da giovedì 6 a sabato 8 luglio. Per un’estate, quindi, all’insegna della musica, della leggerezza e del divertimento.