Tim Summer Hits 2023 a Roma, da sabato 17 a lunedì 19 giugno 2023: cantanti, scaletta e quando andrà in onda in tv

L’estate si avvicina, è quasi alle porte, e Roma si ‘riempie’ di eventi. Da concerti andati sold out a manifestazioni da non perdere. Tra queste c’è sicuramente il Tim Summer Hits, che prenderà il via sabato 17 giugno 2023 e terrà compagnia al pubblico fino a lunedì 19, sullo sfondo della meravigliosa Piazza del Popolo. Tutto pronto, quindi, per il concerto itinerante di Rai 2 che vedrà alla conduzione Nek, al posto di Stefano de Martino, e la veterana Andrea Delogu. Con loro, sul palco, tanti ospiti e cantanti, che ci faranno ballare, divertire. Ed emozionare.

Tim Summer Hits a Roma: ecco quando, e come cambia la viabilità da sabato 17 giugno 2023

Come si legge sul sito di Roma mobilità, sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno Piazza del Popolo, per la tappa romana di Tim Summer Hits 2023, si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto, che accoglierà tantissimi artisti. Le serate inizieranno alle ore 21 e saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Sul fronte della viabilità, entro le 8 del 17 giugno e sino a cessate esigenze del 20 giugno è previsto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta in: viale Gabriele d’Annunzio; le rampe che da piazza del Popolo conducono a via Ferdinando di Savoia; via del Corso, da piazza del Popolo a via della Fontanella; ­ via Ferdinando di Savoia, da via Principessa Clotilde a piazza del Popolo (tratto riservato al passaggio degli artisti); via dell’Oca, da via di Ripetta a via della Penna; ­ via della Fontanella, ambo i lati, da via del Corso a via del Babuino;­ via Angelo Brunetti, da via di Ripetta a via del Corso. Possibili rallentamenti anche sul Muro Torto e piazzale Flaminio.

Scaletta cantanti, chi ci sarà alla tappa romana del Tim Summer Hits 2023

Tra gli ospiti annunciati ci sono Fedez, Annalisa, Rocco Hunt, Takagi & Ketra, Gaia, Colapesce & Dimartino, Gazzelle, Sangiovanni, Coma_Cose. Ma anche Marco Mengoni, Giorgia, Elodie, Irama, Rkomi, Madame. E poi, Max Pezzali, Achille Lauro, Annalisa, Emma, Tommaso Paradiso, M¥SS KETA, Paola e Chiara, Rovazzi, Orietta Berti. Al momento ancora non si conosce la scaletta e l’ordine di apparizione sul palco di Piazza del Popolo, quindi i fan dovranno pazientare ancora un po’. Con una certezza: il divertimento è assicurato.

Quando andrà in onda su Rai 2 e a che ora

I più fortunati, quelli che riusciranno ad accedere a Piazza del Popolo, potranno seguire l’evento in diretta. Gli altri, invece, dovranno accontentarsi della televisione. Il concerto itinerante, infatti, andrà in onda a partire da domenica 25 giugno su Rai 2 in prima serata. E terrà compagnia al pubblico per ben sei puntante, alle quali ad agosto si aggiungere il best off. Dopo Roma, il Tim Summer Hits sbarcherà a Rimini, a Piazzale Fellini, da giovedì 6 a sabato 8 luglio.