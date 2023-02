Concerto Ariete 2023 a Roma: data del tour e biglietti

Ariete è stata una dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, la 73esima edizione. La cantante laziale, all’anagrafe Arianna Del Giaccio, è nata ad Anzio nel 2002 e sin da molto piccola si è cimentata nello studio del pianoforte e della chitarra. Ha preso parte alla 13esima edizione di X Factor, venendo esclusa dal Bootcamp. A soli 17 anni ha pubblicato su youtube il suo prima singolo ‘Quel Bar’ che ha riscosso grande successo tra il pubblico.

Il successo al Festival di Sanremo e il programma di concerti

La giovanissima Ariete con ‘Mare di Guai’ è stata capace di conquistare al 14° posto nella classifica. Ora si prepara ad affrontare i suoi primi concerti. Il 18 ottobre prossimo alle 21 è attesa al Palapartenope di Napoli, il prezzo del biglietto è di 36,80 euro per il parterre in piedi, mentre per la tribuna numerata è di 48,30 euro. Il concerto successivo è previsto al Palazzo dello Sport di Roma sabato 21 ottobre alle 21 e i biglietti costano 34,50 euro il parterre in piedi, 55,20 l’anello A numerato, 43,70 l’anello B numerato, 36,80 l’anello C numerato. Venerdì 27 ottobre alle 21 sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assiago e il prezzo dei biglietti è di 34,50 il Parterre in piedi, di 55,20 la tribuna anello A, 48,30 tribuna Gold anello B numerata, 43,70 anello B numerato e 36,80 euro anello C numerato.

Una giovane e promettente artista che si è distinta ancor prima di partecipare alla kermesse canora

L’ artista ha riscosso grande successo con il Festival della canzone italiana, ma si era già distinta con il suo secondo EP ’18 anni’ e in particolare con il singolo L’Ultima Notte che è stato, tra l’altro isnerito come colonna sonora di Summertime, serie Netflix e nello spot del Cornetto Algida. La cantante, già molto nota a soli 21 anni è destinata a un grande successo, vista la determinazione e al talento che la contraddistinguono.