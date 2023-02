Ariete a Sanremo 2023: chi è, età, canzoni, fidanzata, Instagram, testo, video e significato di Mare di guai

Festival di Sanremo 2023: alla conduzione, per la quarta volta consecutiva, Amadeus. Tra i big in gara, pronta a salire sul palco dell’Ariston, anche Ariete, una giovane cantautrice, amatissima dai giovani, che ha mosso i primi passi nel mondo della musica fin da piccola. E che da Anzio, dove è nata, ha collezionato, giorno dopo giorno, un successo dopo l’altro. La cantautrice sarà a Sanremo con il brano ‘Mare di guai’, che ha scritto dopo la fine della storia d’amore con la sua fidanzata. Ma conosciamola meglio.

Dagli esordi al debutto di Ariete, chi è

Ariete, all’anagrafe Arianna Del Giaccio, una giovane cantautrice e compositrice italiana nata ad Anzio, a pochi chilometri da Roma, il 27 marzo del 2002. Così giovane e così talentuosa, Ariete è riuscita ad aggiudicarsi il ‘pass’ per salire sul palco dell’Ariston. Un traguardo importante, un passaggio che sarà fondamentale nella sua carriera. Ariete ha iniziato a suonare chitarra e pianoforte da piccola: aveva appena 8 anni, poi ha cominciato a scrivere e comporre i primi mezzi, lì dove racconta spesso l’amore per le ragazze. A 17 anni ha partecipato alla tredicesima edizione di X Factor: ha superato le prime fasi, poi è stata eliminata ai Bootcamp. Ma questo non l’ha certo fermata. Anzi, il contrario: è ripartita da lì, da quel ‘no’. E ha fatto bene perché con determinazione ha raggiunto il successo e oggi è una cantautrice amatissima. Nel 2019, infatti, è uscito su YouTube il suo primo singolo ‘Quel bar’, e nello stesso anno 01/12. Poi ha firmato un contratto con la casa discografica Bomba Dischi e nel 2020 ha pubblicato l’EP d’esordio Spazio con i brani Amianto e Pillole, che sono stati certificati dischi d’oro. E ora è pronta a salire sul palco dell’Ariston.

Chi è l’ex fidanzata, vita privata

Ariete per un lungo periodo è stata fidanzata con Jenny De Nucci, una nota attrice, che abbiamo visto anche nella fiction Un passo dal cielo su Rai 1. L’estate scorsa, però, la relazione è giunta al capolinea e pare proprio che quell’addio abbia ispirato la cantautrice, che ha scritto il brano ‘Mare di guai’.

Testo e significato di Mare di Guai

Mare di Guai è una ballad in cui Ariete racconta la fine della storia d’amore con la sua fidanzata. Ariete, infatti, per un lungo periodo è stata legata all’attrice Jenny De Nucci e sui social in molti avevano pensato che alla base di quel rapporto giunto al capolinea ci fosse stato un tradimento. La cantautrice, però, ha smentito tutto: era semplicemente finito l’amore.

Ecco il testo della canzone, Mare di Guai:

Tu, tu eri più bella di me

E adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire

Perse, noi perse senza un perché

E c’è una torre di piatti che aspetta in cucina

E una foto di te sotto il mio cuscino

E vorrei sapere che si prova se resti

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

Sai, sai, sai prenderti gioco di me

Di quel giardino che ho dentro annaffiavi il cemento

Io ti vorrei dire (io ti vorrei dire)

Che vorrei sapere che si prova se resto

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

È lunedì

La luna sembra un po’ arrabbiata

Come mai

Stanotte non sei più tornata

Sono qui

Con la finestra spalancata

Forse ho perso, forse ho perso

Uniamo i respiri senti che caldo stamattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

