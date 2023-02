Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 19 febbraio: le anticipazioni

Non può esistere domenica senza Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Dopo la puntata speciale della scorsa settimana, con Mara Venier in diretta dal Teatro Ariston e direttamente da Sanremo, domenica 19 febbraio andrà in onda un nuovo e imperdibile appuntamento. Con tanti ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Per una puntata all’insegna della musica, della leggerezza e del divertimento. Ecco tutte le anticipazioni!

Rosa Chemical a Domenica In, tutti gli ospiti del 19 febbraio 2023

Domenica In riparte da Sanremo, dalla 73esima edizione della kermesse musicale che si è conclusala settimana scorsa con la vittoria di Marco Mengoni. E nello studio di ‘zia’ Mara, stando alle anticipazioni riportate da TvBlogo, arriveranno alcuni dei protagonisti del Festival. La puntata, infatti, si aprirà con Rosa Chemical, che farà ballare tutti con ‘Made in Italy’. E ancora, ci saranno Ariete con ‘Mare di guai’, i ‘Coma Cose con L’Addio, Leo Gassmann con Terzo cuore, Will con Stupido e Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato.

Come opinionisti Pino Strabioli, Marino Bartoletti e Luca Tommasini. Ma ci sarà anche l’attrice e doppiatrice Simona Izzo.

Francesco Arca e l’intervista ad Andrea Delogu

Ma non finisce qui. In studio, da Mara Venier, arriverà anche l’attore Francesco Arca, che presenterà la nuova fiction Resta con me. La serie tv debutterà su Rai 1 domenica sera e si preannuncia essere già un successo. E ancora, la padrona di casa intervisterà Al Bano e la conduttrice Andrea Delogu. Entrambi si racconteranno a cuore aperto dalla carriera all’amore, come se stessero a casa. Mara Venier, d’altra parte, fa sentire tutti a proprio agio. Ed è forse questo il segreto del successo del suo Domenica In. Tutti sono una grande famiglia!

L’appuntamento, quindi, è per domenica 19 febbraio, a partire dalle 14. Mara Venier terrà compagnia al pubblico per diverse ore, tra interviste e musica, poi lascerà la linea alla collega Francesca Fialdini.