Anticipazioni ultima puntata New Amsterdam 5: trama episodi mercoledì 5 luglio 2023

Finale di stagione per la quinta stagione di New Amsterdam. Stasera in tv in prima serata su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata del popolarissimo (e seguitissimo!) telefilm ambientato nell’omonimo Ospedale pubblico di New York. In questa stagione non sono mancati – come sempre – momenti di tensione, alternati ad altri più leggeri, adrenalina e colpi di scena. Al centro della trama sempre lui, Max, l’idealista e amato dottor Goodwin tornato al timone della struttura sanitaria. Ma come si concluderà questo quinto capitolo?

La trama di New Amsterdam 5

Le vicende di New Amsterdam, come è noto, sono ispirate a vicende reali: sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d’America, e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore. In questa quinta stagione, dopo un anno tumultuoso, in cui la direzione del New Amsterdam ha subito un drastico cambiamento, l’idealista e amato dottor Goodwin è tornato al timone dell’ospedale.

Ma nel momento in cui Max ha ripreso le redini dell’ospedale pubblico più frequentato di New York ha dovuto subito affrontare i problemi personali, quelli che lo avevano gettato nell’incertezza alla fine della quarta stagione. Con lui anche l’intero team ha dovuto fare i conti con la necessità di ritrovare l’ottimismo rinnovando l’impegno per vivere in maniera più equilibrata tra professione e vita privata, e riuscire così a creare legami più profondi con le persone amate.

Anticipazioni ultima puntata oggi in tv, trama episodio mercoledì 5 luglio 2023

Vediamo adesso cosa succederà in quest’ultima, attesissima puntata. Ebbene, secondo le anticipazioni per Max è l’ultimo giorno da direttore sanitario del New Amsterdam e decide di portare Luna alla Parata delle Sirene, ma viene richiamato in ospedale per un’emergenza. Cosa accadrà a quel punto? Per saperlo tutti sintonizzati stasera su Canale 5 dalle 21.35.

New Amsterdam 6 si farà? Data di uscita in Italia e anticipazioni (ilcorrieredellacitta.com)